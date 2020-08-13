Galatasaray, Emre Kılınç'ı kadrosuna kattı

Galatasaray, Demir Grup Sivasspor ile sözleşmesi sona eren Emre Kılınç'ı kadrosuna kattığını açıkladı. 25 yaşındaki oyuncu, sarı kırmızılı kulüple 4 yıllık sözleşme imzaladı.

2016-17 sezonunun devre arasında Boluspor'dan Sivasspor'a transfer olan Emre Kılınç, kırmızı beyazlı forma altında çıktığı 119 resmi maçta 23 gole imza attı, 21 asist yaptı.

Sarı kırmızılı ekipten KAP'a gönderilen bildirimde transferin mali detayları da açıklandı:

"Profesyonel Futbolcu Emre Kılınç ile 2020-2021 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.

2020-2021 sezonu için net 11.350.000 TL sabit transfer ücreti

2021-2022 sezonu için net 8.000.000 TL sabit transfer ücreti

2022-2023 sezonu için net 8.500.000 TL sabit transfer ücreti

2023-2024 sezonu için net 9.000.000 TL sabit transfer ücreti"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Emre Kılınç transferiyle ilgili şunları söyledi:

"Emre Kılınç bence sadece bir transfer değil, gelecek kuşaklar için bir söz tutma, bir kişilik abidesi. Bu bir karakter meselesi. İzafidir bu kavram. Dürüstlük ve doğruluk öncelikle söz tutmaktır. Taahhütlerine sadık kalmaktır. Emre bize bunu gösterdi. Kendisine bu bağlamda da Galatasaray için değil Türk sporu adına teşekkür ediyorum. Hoş geldin Emre kardeşim."