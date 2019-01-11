İstanbul10 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Galatasaray Emre Taşdemir ile 1 buçuk yıllığına anlaşmaya varıldığını KAP’a bildirdi.

Galatasaray Emre Taşdemir ile 1 buçuk yıllığına anlaşmaya varıldığını KAP’a bildirdi.

IHAAW145126-SPO/10-01-2019 - Galatasaray, transfer konusunda görüştüğü futbolcu Emre Taşdemir ile 1 buçuk yıllığına anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi.

Galatasaray Emre Taşdemir ile 1 buçuk yıllığına anlaşmaya varıldığını KAP’a bildirdi.

IHAAW145126-SPO/10-01-2019 - Galatasaray, transfer konusunda görüştüğü futbolcu Emre Taşdemir ile 1 buçuk yıllığına anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi. 10.01.2019 14:51:26 TSI NNNN


HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.