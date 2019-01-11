Galatasaray Emre Taşdemir ile 1 buçuk yıllığına anlaşmaya varıldığını KAP’a bildirdi.
IHAAW145126-SPO/10-01-2019 - Galatasaray, transfer konusunda görüştüğü futbolcu Emre Taşdemir ile 1 buçuk yıllığına anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi.
IHAAW145126-SPO/10-01-2019 - Galatasaray, transfer konusunda görüştüğü futbolcu Emre Taşdemir ile 1 buçuk yıllığına anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi. 10.01.2019 14:51:26 TSI NNNN
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