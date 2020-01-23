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  3. Galatasaray, Emre Taşdemir’i Kayserispor’a kiraladı

Galatasaray, Emre Taşdemir’i Kayserispor’a kiraladı

Galatasaray Kulübü, 24 yaşındaki defans oyuncusu Emre Taşdemir'i Kayserispor'a kiraladı.

Galatasaray, Emre Taşdemir’i Kayserispor’a kiraladı

Galatasaray Kulübü, 24 yaşındaki defans oyuncusu Emre Taşdemir'i Kayserispor'a kiraladı.

Sarı-kırmızılı kulübün Emre Taşdemir'in Kayserispor'a transferiyle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Emre Taşdemir'in 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar Kayserispor Kulübü Derneği'ne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Kayserispor Kulübü Derneği şirketimize net 600 bin TL+KDV geçici transfer bedeli ödeyecektir. Ayrıca kiralama süresi boyunca oyuncunun tüm ücretleri Kayserispor Kulübü Derneği tarafından ödenecektir" denildi.

Kaynak: İHA



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