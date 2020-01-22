Galatasaray, Emre Taşdemir'in sözleşmesinin 2020-2021 sezonu sonuna kadar uzatıldığını KAP'a bildirdi.

Sarı kırmızılı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcumuz Emre Taşdemir'in sözleşmesi 2020-2021 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır.

Buna göre, futbolcuya 2020-2021 sezonu için net 2.200.000 TL sabit transfer ücreti ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

EMRE TAŞDEMİR KİMDİR?

8 Ağustos 1995 Ankara doğumlu olan Emre Taşdemir sol bek ve zaman zaman sol açık pozisyonlarında görev yapabiliyor. 1,76 boyundaki 25 yaşındaki oyuncu, futbola 2007 yılında Turanspor'da başladı ve 2009 yılında Osmanlıspor'a, 1 yıl sonra da Ankaragücü'ne transfer oldu. 2013 yılında Ankaragücü'ndeyken profesyonel sözleşmeye imza atan Emre Taşdemir 1 yıl sonra sözleşmesini fesih ederek Bursaspor'a gitti. 2014-2015 yılında Bursaspor ile 25 maça çıkan Emre Taşdemir bir sezon sonra 28 maçta forma giyerek A Milli Takım'a kadar yükseldi. Emre Taşdemir, 10 Ocak 2019 tarihinde Galatasaray ile anlaşmıştı.

Sarı Kırmızılı kuküp, Emre Taşdemir'in sözleşmesinin 2020-2021 sezonu sonuna kadar uzatıldığını KAP'a bildirdi.