Türkiye Basketbol Ligi'nde tekrar yükselişe geçmeyi hedefleyen Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, yarım saat içerisinde 3 oyuncu transferi açıkladı. Sarı-kırmızılılar, Amile Jefferson, Travis Trive ve Assem Marie'yi kadrosuna kattı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarı-kırmızılı takım, 28 yaşında ve 2,06 metre boyundaki Marei ile opsiyonlu olmak üzere sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

Gize'de dünyaya gelen Marei, Mısır'da bir basketbol efsanesi olan babası Ahmed Marei'nin teşvikleriyle sekiz yaşında basketbola başladı. 16 yaşında ülkesinin A milli takım düzeyine çıkmayı başaran Marei, Avrupa'daki ilk profesyonel deneyimini Litvanya takımlarından Siauliai'de yaşadı. 2016'da Almanya ekiplerinden medi Bayreuth'a transfer olan Marei, 2018-2019 sezonunda ise Pınar Karşıyaka forması giydi.

Geçen sezonu Almanya'nın bir başka ekibi Brose Bamberg'de geçiren Marei, bu sezonun ilk bölümünde ise Fransa Pro A'da Metropolitans 92 takımında görev aldı.

TRICE VE JEFFERSON'DA GALATASARAY'DA

Mısırlı basketbolcunun yanı sıra Travis Trive ve Amile Jefferson'da sarı-kırmızılılara katıldı. Travis Trice, 27 yaşında, 1.83 m boyunda ve oyun kurucu bölgesinde görev yapıyor. Galatasaray Erkek Basketbol Takımı bu oyuncuyla sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

Amile Jefferson'da Galatasaray'a katılan 3 isimden birisi oldu. Birleşik Amerikalı oyuncu Amile Jefferson ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı. Jefferson, 27 yaşında, oyuncu 2.06 m boyunda ve forvet/pivot pozisyonlarında oynayabiliyor.