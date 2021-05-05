Galatasaray evinde Beşiktaş'ı parçaladı!

Süper Ligde son haftalara girilirken şampiyonluk yarışında heyecan her hafta artıyor. Beşiktaş'ın 81 puanla lider olduğu ligde Fenerbahçe 76, Galatasaray ise 75 puanla rakibini takip ederken 40.hafta derbi müsabakasına sahne oldu. Yapılan maçta Galatasaray, evinde Beşiktaş'ı 3-1'lik skorla yendi.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI HAKEM KİM?

Mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetti. Çakır'ın yardımcılıklarını ise Tarık Ongun ve Bahattin Duran yaptı. Maçın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek oldu.

Mücadelede VAR'da hakem Mete Kalkavan, AVAR'da ise Abdullah Buğra Taşkınsoy görev yaptı.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11

GALATASARAY

Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre Akbaba, Babel, Onyekuru, Falcao.

BEŞİKTAŞ

Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'sakala, Josef, Atiba, Adem, Ghezzal, Larin, Gökhan Töre.

MAÇ SONUCU

Galatasaray 3 - 1 BEŞİKTAŞ