Galatasaray evindeki yenilmemezliğini 30’a çıkardı

Galatasaray, sahasında Trabzonspor'u mağlup ederek, ligde Türk Telekom Stadyumu'ndaki yenilmemezlik serisini 30'a çıkardı.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray, evindeki yenilmemezliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla ligde Türk Telekom Stadyumu'ndaki yenilmeme serisini 30'a yükseldi. Aslan geride kalan 30 müsabakada 25 galibiyet elde ederken, 5 kez de berabere kaldı.

Cimbom, Süper Lig'de sahasında en son 2016-2017 sezonunda Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olmuştu..

Kaynak: İHA