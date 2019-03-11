Galatasaray evindeki yenilmezliği 32’ye çıkardı

Galatasaray, Antalyaspor galibiyetiyle Süper Lig'de Türk Telekom Stadyumu'nda oynadığı 32. karşılaşmada da rakiplerine puan vermedi.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de evinde oynadığı 32 müsabakada rakiplerine 3 puan vermedi. Sarı-kırmızılılar, evinde son olarak Antalyaspor'u mağlup etti. Cimbom söz konusu maçlarda 27 kez rakiplerini mağlup ederken, 5 kez de berabere kaldı. Aslan, Süper Lig'de sahasında en son 2016-2017 sezonunda Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olmuştu.

Kaynak: İHA