Galatasaray evindeki yenilmezliği 32’ye çıkardı
Galatasaray, Antalyaspor galibiyetiyle Süper Lig'de Türk Telekom Stadyumu'nda oynadığı 32. karşılaşmada da rakiplerine puan vermedi.
Galatasaray, Antalyaspor galibiyetiyle Süper Lig'de Türk Telekom Stadyumu'nda oynadığı 32. karşılaşmada da rakiplerine puan vermedi.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de evinde oynadığı 32 müsabakada rakiplerine 3 puan vermedi. Sarı-kırmızılılar, evinde son olarak Antalyaspor'u mağlup etti. Cimbom söz konusu maçlarda 27 kez rakiplerini mağlup ederken, 5 kez de berabere kaldı. Aslan, Süper Lig'de sahasında en son 2016-2017 sezonunda Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olmuştu.
Kaynak: İHA
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