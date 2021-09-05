Milli takım arası nedeniyle lig maçlarının ertelendiği haftada form tutmak adına hazırlık maçı düzenleyen Galatasaray, Rumen takım Farul Constanda ile karşı karşıya gelecek. Maçın izlemek isteyen taraftarlar da internette Galatasaray - Farul Constanta maçı canlı izle | GS Mobil canlı yayın izle linki arıyor. İşte maçın canlı yayın linki...

GALATASARAY - FARUL CONSTANTA MAÇI CANLI İZLE

5 Eylül 2021 Pazar günün oynanacak karşılaşma saat 11'de başlayacak. İstanbul'da, Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası Stadyumu'nda oynanacak. karşılaşmayı izlemek için Galatasaray - Farul Constanta maçı canlı izle bağlantısına tıklayarak GS Mobil App Android uygulamasını indirebilirsiniz.

GALATASARAY - FARUL CONSTANTA MAÇI GS MOBİL CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Genç oyuncuların da sahne alacağı bu karşılaşma GS Mobil App uygulmasından naklen yayınlanacak. Taraftarlar bu maçı şifresiz olarak izleyebilecek. GS mobil App iOS uygulamasını indirmek için Galatasaray - Farul Constanta maçı GS Mobil canlı yayın izle linkine tıklayabilirsiniz.

Yukarıdaki linklerden Android ve iOs uygulamarını indirip, maçı canlı olarak izleyebilirsiniz.