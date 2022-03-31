Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 31.hafta maçlarıyla devam edecek. Bu kapsamda Galatasaray ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Galatasaray –Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO SÜPER LİG: GALATASARAY– FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 31.haftasındaki Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı 2 Nisan 2022 Cumartesi günü NEF Stadyumu'nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

Maçı hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını ise Mehmet Kısal ve Ergin Gözütok yapacak.

Zorlu mücadele BeIN Sports HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.