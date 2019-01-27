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  3. Galatasaray - Fenerbahçe: 60-68

Galatasaray - Fenerbahçe: 60-68

GALATASARAY: Işıl Alben 1, Şerife Alperi Onar 8, Abdi 10, Grigalauskyte 9, Macaulay 10, Jefferson 15, Sinem Ataş 3, İnci Güçlü 4, İrem Naz Topuz

Galatasaray - Fenerbahçe: 60-68

SALON: Ahmet Cömert

HAKEMLER: Erhan Gürsel, Göksun Öz, Kerem Yılmaz

GALATASARAY: Işıl Alben 1, Şerife Alperi Onar 8, Abdi 10, Grigalauskyte 9, Macaulay 10, Jefferson 15, Sinem Ataş 3, İnci Güçlü 4, İrem Naz Topuz

FENERBAHÇE: Birsel Vardarlı Demirmen, Ayşe Cora 9, Zandalasini 5, Verameyenka, Vaughn 19, Plum 25, Tuğçe Canıtez 5, Özge Yavaş 3, Esra Ural Topuz 2, Tilbe Şenyürek

1'İNCİ PERİYOT: 17-16

İLK YARI: 28-31

3'ÜNCÜ PERİYOT: 48-47

5 FAUL: 36.08 Abdi (Galatasaray)

Kadınlar Basketbol Süper Ligi 16'ncı hafta mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'ı 68-60 yendi.

DHA

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