Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 15, 16 ve 17 Aralık tarihlerinde oynanacak maçların programı belli oldu. Böylelikle Süper Lig'de yer alan dört büyüklerin maçlarının ne zaman oynanacağı merak konusu oldu. Peki, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi gün ve saat kaçta? İşte detaylar...

KUPADA DÖRT BÜYÜKLERİN PROGRAMI

Türkiye Kupası'nda, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un maç programı şöyle:

15 Aralık Salı 21.00: Galatasaray-Darıca Gençlerbirliği (Türk Telekom)

16 Aralık Çarşamba 18.15: Trabzonspor-Adana Demirspor (Medical Park)

16 Aralık Çarşamba 21.00: Fenerabahçe-Karacabey Belediyespor (Ülker)

17 Aralık Perşembe 21.00: Beşiktaş-Tarsus İdman Yurdu (Vodafone Park)

Kalan maçların programı ise şöyle:

15 Aralık Salı:

13.00 Kasımpaşa-Muğlaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

15.00 Çaykur Rizespor-Eskişehirspor (Çaykur Didi)

17.00 Yeni Malatya-Hekimoğlu Trabzon (Yeni Malatya)

18.30 Göztepe-Bursaspor (Gürsel Aksel)

16 Aralık Çarşamba:

13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Esenler Erokspor (Erzurum Kazım Karabekir)

14.00 Gaziantep FK-Kocaelispor (Kalyon)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Adanaspor (Bahçeşehir Okulları)

17 Aralık Perşembe:

13.00 Gençlerbirliği-Tuzlaspor (Eryaman)

13.00 İttifak Holding Konyaspor-Altınordu (Medaş Konya Büyükşehir)

15.00 Fraport TAV Antalyaspor-Beypiliç Boluspor (Antalya)

17.00 Demir Grup Sivasspor-Giresunspor (Yeni 4 Eylül)

19.00 Medipol Başakşehir-Turgutluspor (Başakşehir Fatih Terim)