Süper Lig'in 13. haftasında futbolseverler derbi karşılaşması ile futbol heyecanını doruklarda yaşayacak. Artık maçın oynanmasına 1 haftadan kısa bir süre kalmışken maçı stadyumda izlemek isteyen taraftarlar internet arama motorlarında Galatasaray - Fenerbahçe bilet fiyatları çıktı mı, ne kadar? Derbi bilet fiyatları kaç TL? Sorularına yanıt arıyor. İşte o soruların cevapları...

GALATASARAY - FENERBAHÇE BİLET FİYATLARI ÇIKTI MI, NE KADAR?

Dev derbide ezeli rakipler 3 puanı alarak şampiyonluk umutlarını emin adımlarla sürdürmek istiyor. Bu dev maçta stadyuma full kapasite seyirci alınacağının da açıklanması üzerine taraftarlar bilet fiyatlarını oldukça merak ediyordu. Sarı kırmızılı ekip derbinin biletlerini satışa çıkardı. Buna göre Galatasaray -Fenerbahçe derbisinde en ucuz bilet fiyatı 125 TL'den satılacak. Derbide taraftarların ödeyeceği en pahalı bilet fiyatı ise 1250 TL olarak belirlendi.

DERBİ BİLET FİYATLARI KAÇ TL?

Dev derbinin kategorilere göre bilet fiyatları şu şekilde:

12. kategori:125 TL

11. kategori: 150 TL

10. kategori: 175 TL

9. kategori: 250 TL

8. kategori: 300 TL

7. kategori: 400 TL

6. kategori: 600 TL

5. kategori: 750 TL

4. kategori: 1000 TL

3. kategori: 1000 TL

2. kategori: 1100 TL

1. kategori: 1250 TL