Galatasaray - Fenerbahçe canlı anlatım izle | Galatasaray - Fenerbahçe maçı

Galatasaray - Fenerbahçe derbisini merak edenler için detaylı maç anlatımı. Maçta gelişmeler oldukça haberimiz güncellenecektir.

Derbide ilk yarı 0-0 sona erdi.

45'Karşılaşmanın ilk yarısına 1 dakika uzatma ilave edildi.

44'Maça maskeli başlayan Younes Belhanda, maskesini çıkardı.

41'Fenerbahçe çok tehlikeli geldi. Muriqi, G.Saray savunmasının arkasında sarktı. Pasında ceza alanı içinde Tolga Ciğerci'yi topla buluşturdu. Tolga Ciğerci ayak içiyle uzak köşeye nefis bir vuruş yaptı. Top direği sıyırarak auta çıktı.

40'Fenerbahçe'de Gustavo sol çizgide topla buluştu. Brezilyalı oyuncunun kale önüne ortasında Muslera dikkatli.

34'Galatasaray yine gole çok yaklaştı! Ceza alanı içindeki karambolde rakiplerinden sıyrılan Nagatomo Altay'la karşı karşıya kaldı. Kalesini boşaltan Altay bir kez daha gol şansı tanımadı.

30'Galatasaray gole yaklaştı! Falcao'nun pasında ceza alanı içinde topla buluşan Lemina ayağının dışıyla sert vurdu. Altay'dan kritik bir kurtarış geldi.

22'Galatasaray tehlikeli geldi. Babel'in pasında topla buluşan Lemina kaleyi karşıdan gören pozisyonda şutunu çekti. Altay köşeye giden topu kornere tokatladı.

18'Fenerbahçe'de Vedat Muriqi ceza alanı dışından kaleyi yokladı. Muslera üzerine gelen topu rahat bir şekilde kontrol etti.

13' Fenerbahçe'de Emre serbest vuruşu kullandı. Ozan arka direkte kafayla topu kale önüne çevirdi. Son anda Muslera topu uzaklaştırdı. Sonrasında Tolga içeri doldurmak istedi bu kez G.Saray savunması araya girdi.

10'Galatasaray, Babel ile etkili geldi. Hollandalı futbolcu hızlı bir şekilde ceza alanı içine sokuldu son anda araya giren Fenerbahçe savunması Babel'e vuruş şansı tanımadı.

9'Fenerbahçe'den bir atak daha. Ozan Tufan'ın pasında Muriqi, G.Saray savunmasının arkasına sarktı. Muriqi yüksek topu kontrol etmekte zorlanınca Muslera çıktı ve topu kaptı.

4'Fenerbahçe tehlikeli geldi. Kruse'nin pasında Tolga sağ çaprazda çerçeveyi gördü. Ayak içiyle vuruşunu yaptı. Muslera üzerine gelen topu kontrol etti.

2'İlk atak girişimi Fenerbahçe'den geldi. Ozan Tufan'ın sağ kanattan ortasında son anda Luyindama ayak koydu ve tehlikeyi uzaklaştırdı.

Maç Başladı1'Türk Telekom Stadı'nda derbiye Fenerbahçe başladı.

İLK 11'LER

İşte ilk 11'ler:

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Feghouli, Belhanda, Babel, Falcao.

FENERBAHÇE: Altay, Isla, Zanka, Jailson, Dirar, Gustavo, Emre, Ozan, Kruse, Tolga, Vedat.



STAT: Türk Telekom Stadı

SAAT: 20.00

HAKEM: Cüneyt Çakır

YAYIN: beIN Sports

FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİSİNDEN

Türk sporuna damga vuran ve "zıt kardeşler" olarak adlandırılan Fenerbahçe ile Galatasaray'ın 110 yılı geçen rekabeti birçok ilginç olaya tanık oldu.

İki takım arasındaki rekabette ilk golü Galatasaraylı futbolcu Emin Bülent Serdaroğlu attı.

17 Ocak 1909'da "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde yapılan ilk maçı 2-0 kazanan Galatasaray, rakibinden ilk 7 maçta gol yemedi.

Galatasaray Fenerbahçe maçı hangi kanalda

Galatasaray Fenerbahçe maçı ile Süper Lig'de bu hafta nefes kesecek bir derbi sahne alacak. Karşılaşma öncesinde spor severler karşılaşmanın canlı yayın bilgilerini merak ediyorlar.

Galatasaray ve Fenerbahçe, Süper Lig'deki 125. randevularına hazırlanıyor. Önceki 124 maçta Fenerbahçe'nin 50-33'lük üstünlüğü bulunuyor. Süper Lig Cemil Usta Sezonu’nun 6’ncı haftasında maçları yönetecek hakemler açıklandı. Cumartesi günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Cüneyt Çakır görev yapacak.

Galatasaray Fenerbahçe maçı 27 Eylül Cumartesi günü saat 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇINI CÜNEYT ÇAKIR YÖNETİYOR

Galatasaray-Fenerbahçe derbisini FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Koray Gençlerler oldu.

Süper Lig’in 6. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak maça atanan FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, kariyerindeki 25. derbisini yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), 28 Eylül Cumartesi günü Türk Telekom Stadı’nda oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde tecrübeli hakem Cüneyt Çakır’ı görevlendirdi. Süper Lig’de 2001-2002 sezonundan bu yana maç yöneten FIFA kokartlı Çakır, daha önce 24 derbide düdük çaldı.

Çakır, son olarak geçen sezonun 14. haftasında yapılan Beşiktaş-Galatasaray (1-0) derbisinde görev almıştı. İstanbul bölgesi hakemi Çakır, Galatasaray’ın 2018-2019 sezonunun 33. haftasında Medipol Başakşehir’i 2-1 yenerek şampiyonluğunu ilan ettiği maçta da MHK tarafından tercih edilmişti. UEFA’nın da gözde hakemlerinden olan Çakır, geçen sezon 25 maçla Süper Lig’de en fazla görev yapan hakem olmuştu.

Galatasaray Fenerbahçe maçı canlı izleme linki

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a karşı iç sahadaki son altı derbide yenilmeyen ve son iki maçını kazanan Galatasaray, 2014 yılından bu yana evinde art arda üç derbi galibiyeti görmedi. Süper Lig'de 11 maçtır derbilerde rakiplerini mağlup edemeyen Fenerbahçe'nin, son derbi galibiyeti iki sene önce Beşiktaş'a karşı gelmişti. Deplasmanda oynadığı son beş derbide kalesinde 11 gol gören Fenerbahçe, aynı sayıda golü bundan önceki 15 dış saha maçında yemişti.

Süper Lig'de evinde 38 maçtır kaybetmeyen Galatasaray, bu alanda hem ligin devam eden en uzun yenilmezlik serisini, hem de kendi tarihinin en uzun iç saha yenilmezlik serisini yaşıyor. Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Süper Lig maçlarında atılan son 15 golün 12'si ikinci yarılarda, bu gollerin altısı ise 80. dakikadan sonra geldi.

Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de en fazla isabetli şut çeken, en fazla net gol pozisyonuna giren, rakip ceza sahalarında topla en fazla buluşan, topa en fazla sahip olan ve en yüksek pas isabet yüzdesine sahip olan takım konumunda.