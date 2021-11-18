Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde kartlar havada uçuşuyor! İşte o istatistikler!

Süper Lig'de Milli aranın ardından lige galibiyetle dönmek ve şampiyonluk yarışına yeniden ortak olmak isteyen Galatasaray ile Fenerbahçe kritik bir maça çıkacak. Ligde Trabzonspor'un oldukça gerisine düşen iki takımdan puan kaybı yaşayanın tekrar toparlanamaması beklenirken iki ekip de oldukça temkinli hazırlanıyor. Öte yandan geçmiş maçlarla ilgili ortaya çıkan istatistik, bu maçın da kıran kırana geçeceğini gözler önüne seriyor.

İki takımın 44'ü Süper Lig, 7'si Türkiye Kupası, 3'ü TFF Süper Kupa ve biri de Dostluk Kupası olmak üzere son 55 karşılaşmasında hakemlerin toplam 42 kırmızı, 324 sarı kart gösterdiği öğrenildi.

Dev derbideki son 55 maçta iki takımın futbolcularına 21'er kez kırmızı kart çıkarıldı.

GALATASARAY'DA KIZARANLAR

Bu karşılaşmalarda sarı kırmızılı ekipten Emre Aşık 3, Hasan Şaş ile Younes Belhanda 2'şer, Badou Ndiaye, Felipe Melo, Sabri Sarıoğlu, Engin Baytar, Tomas Ujfalusi, Milan Baros, Abdul Kader Keita, Arda Turan, Cassio Lincoln, Alioum Saidou, Orhan Ak, Volkan Arslan, Joao Batista ve Bülent Korkmaz ise birer kez kırmızı kart gördü.

FENERBAHÇE'DE KIZARANLAR

Sarı lacivertlilerde Diego Lugano 3, Volkan Demirel ile Bruno Alves 2'şer, Hasan Ali Kaldırım, Jailson, Roberto Soldado, Luis Nani, Emre Belözoğlu, Raul Meireles, Issiar Dia, Selçuk Şahin, Semih Şentürk, Gökhan Gönül, Deivid de Souza, Ariel Ortega, Fabio Luciano ve Deniz Türüç ise birer kez kırmızı kart görerek takımını eksik bıraktı.

SON MAÇTA 4 SARI KART ÇIKTI

Galatasaray - Fenerbahçe arasında oynanan son derbide 4 sarı kart çıkarıldı. Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Kadıköy'de oynanan ve sarı kırmızılı ekibin 01 kazandığı müsabakada Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş ve Caner Erkin, Galatasaray'dan da Marcelo Saracchi ve Martin Linnes sarı kart gördü.