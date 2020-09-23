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  3. Galatasaray- Fenerbahçe derbisini Ali Palabıyık yönetecek

Galatasaray- Fenerbahçe derbisini Ali Palabıyık yönetecek

Süper Lig'in 3.haftasında oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisini Ali Palabayık yönetecek.

Galatasaray- Fenerbahçe derbisini Ali Palabıyık yönetecek

Süper Lig'in 3.haftasında oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre zorlu derbiyi Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Mehmet Can Satman yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Mete Kalkavan olacak. 

3. HAFTA MAÇLARININ HAKEMLERİ 

25 Eylül Cuma: Fatih Karagümrük - Medipol Başakşehir (Ali Şansalan)

26 Eylül Cumartesi: Hes Kablo Kayserispor - Büyükşehir Belediyespor Erzurumspor ( Tugay Kaan Numanoğlu)

Atakaş Hatayspor - Kasımpaşa (Hüseyin Göçek)

Göztepe - Gaziantep Futbol Kulübü ( Yasin Kol)

Trabzonspor- Yeni Malatyaspor (Özgür Yankaya)

Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor ( Fırat Aydınus)

27 Eylül Pazar: İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş (Abdulkadir Bitigen)

Demir Grup Sivasspor- MKE Ankaragücü (Arda Kardeşler) 

Galatasaray - Fenerbahçe ( Ali Palabıyık)

28 Eylül Pazartesi

Fravportav - Tav Antalyaspor -  Yukatel Denizlispor (Halis Özkahya)

 

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Tayfun Altuntaş
Editör


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