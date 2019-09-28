Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri belli oldu
Süper Lig'in 6. haftasındaki derbide Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Fenerbahçe'yi konuk ediyor. İki takımın da ilk 11'i belli oldu.
Merakla beklenen Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin ilk 112leri belli oldu
İşte ilk 11'ler:
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Feghouli, Belhanda, Babel, Falcao.
FENERBAHÇE: Altay, Isla, Zanka, Jailson, Dirar, Gustavo, Emre, Ozan, Kruse, Tolga, Vedat.
STAT: Türk Telekom Stadı
SAAT: 20.00
HAKEM: Cüneyt Çakır
YAYIN: beIN Sports
Etiketler : derbi
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