Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri belli oldu Süper Lig'in 6. haftasındaki derbide Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Fenerbahçe'yi konuk ediyor. İki takımın da ilk 11'i belli oldu.

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Merakla beklenen Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin ilk 112leri belli oldu İşte ilk 11'ler: GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Feghouli, Belhanda, Babel, Falcao. FENERBAHÇE: Altay, Isla, Zanka, Jailson, Dirar, Gustavo, Emre, Ozan, Kruse, Tolga, Vedat.

STAT: Türk Telekom Stadı

SAAT: 20.00

HAKEM: Cüneyt Çakır

YAYIN: beIN Sports Etiketler : derbi



