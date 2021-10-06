Galatasaray - Fenerbahçe EuroLeague kadınlar basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
EuroLeague Women B Grubu ilk hafta maçında Galatasaray ile Fenerbahçe kadın basketbol takımları karşı karşıya gelecek. Bu maçı izlemek isteyen taraftarlar ise internette Galatasaray - Fenerbahçe EuroLeague kadınlar basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. Cevaplar haberimizde...
Kadınlar basketbolunda EoruLeague heyecanı ilk hafta maçlarıyla başlıyor. Bu kapsamda 8 takımın yer aldığı B grubunun ilk maçında Galatasaray ve Fenerbahçe Kadın Basketbol takımları kozlarını paylaşacak. Bu maçı izlemek isteyen basketbolseverler ise internette Galatasaray - Fenerbahçe EuroLeague kadınlar basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...
GALATASARAY - FENERBAHÇE EUROLEAGUE KADINLAR BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray - Fenerbahçe EuroLeague kadınlar basketbol maçı 6 Ekim 2021 Çarşamba bugün oynanacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Bu heyecan dolu müsabaka İstanbul'da, Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.
GALATASARAY - FENERBAHÇE EUROLEAGUE KADINLAR BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray - Fenerbahçe EuroLeague kadınlar basketbol maçı TRT Spor 2 ve TRT Spor Yıldız kanallarından naklen yayınlanacak. Basketbolseverler bu müsabakayı şifresiz olarak izleyebilecek.
TRT Spor 2, Digiturk 87, Kablo TV 242, Tivibu 85, Turkcell TV+ 71, Vodafone TV 72 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
TRT Spor Yıldız, Digiturk 87, Kablo TV 242, Tivibu 85, Turkcell TV+ 71, Vodafone TV 72 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.