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Galatasaray - Fenerbahçe EuroLeague kadınlar basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EuroLeague Women B Grubu ilk hafta maçında Galatasaray ile Fenerbahçe kadın basketbol takımları karşı karşıya gelecek. Bu maçı izlemek isteyen taraftarlar ise internette Galatasaray - Fenerbahçe EuroLeague kadınlar basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. Cevaplar haberimizde...

Galatasaray - Fenerbahçe EuroLeague kadınlar basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kadınlar basketbolunda EoruLeague heyecanı ilk hafta maçlarıyla başlıyor. Bu kapsamda 8 takımın yer aldığı B grubunun ilk maçında Galatasaray ve Fenerbahçe Kadın Basketbol takımları kozlarını paylaşacak. Bu maçı izlemek isteyen basketbolseverler ise internette Galatasaray - Fenerbahçe EuroLeague kadınlar basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

GALATASARAY - FENERBAHÇE EUROLEAGUE KADINLAR BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Fenerbahçe EuroLeague kadınlar basketbol maçı 6 Ekim 2021 Çarşamba bugün oynanacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Bu heyecan dolu müsabaka İstanbul'da, Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.

GALATASARAY - FENERBAHÇE EUROLEAGUE KADINLAR BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Fenerbahçe EuroLeague kadınlar basketbol maçı TRT Spor 2 ve TRT Spor Yıldız kanallarından naklen yayınlanacak. Basketbolseverler bu müsabakayı şifresiz olarak izleyebilecek. 

TRT Spor 2, Digiturk 87, Kablo TV 242, Tivibu 85, Turkcell TV+ 71, Vodafone TV 72 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

TRT Spor Yıldız, Digiturk 87, Kablo TV 242, Tivibu 85, Turkcell TV+ 71, Vodafone TV 72 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

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