Galatasaray-Fenerbahçe Kadın Basketbol maçı CANLI İZLE LİNKİ | TİVİBU SPOR CANLI YAYIN
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında 30 Aralık Çarşamba günü derbi maçta Galatasaray ile Fenerbahçe Öznur Kablo karşı karşıya gelecek. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe Kadın Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
Kadın basketbolunda derbi heyecanı bu hafta yaşanacak. Futbolda olduğu gibi basketbolda da oldukça çekişmeli geçen Galatasaray ve Fenerbahçe maçları, spor severlere bu kez kadın basketbolunda heyecan yaşatacak. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe Kadın Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
GALATASARAY-FENERBAHÇE KADIN BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, 30 Aralık Çarşamba günü saat 17.00'de başlayacak.
Normal sezonun ilk yarısında yaptığı 13 maçta 12 galibiyet alan Galatasaray, tek mağlubiyetini yarın ağırlayacağı Fenerbahçe Öznur Kablo karşısında yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, puan cetvelinin ikinci sırasında yer alıyor.
İlk yarıdaki tüm karşılaşmalarını kazanan Fenerbahçe Öznur Kablo ise lider durumda bulunuyor.
İki takım arasında ligin ilk haftasında oynanan derbiyi sarı-lacivertli ekip, 64-61 kazanmıştı.
HANGİ KANALDA?
Zorlu müsabaka Tivibu Spor kanalından naklen yayınlanacak. Tivibu Spor Şifresiz 4A, Tivibu 77, Web , Fil Box 79, numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.