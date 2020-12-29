Kadın basketbolunda derbi heyecanı bu hafta yaşanacak. Futbolda olduğu gibi basketbolda da oldukça çekişmeli geçen Galatasaray ve Fenerbahçe maçları, spor severlere bu kez kadın basketbolunda heyecan yaşatacak. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe Kadın Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

GALATASARAY-FENERBAHÇE KADIN BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, 30 Aralık Çarşamba günü saat 17.00'de başlayacak.

Normal sezonun ilk yarısında yaptığı 13 maçta 12 galibiyet alan Galatasaray, tek mağlubiyetini yarın ağırlayacağı Fenerbahçe Öznur Kablo karşısında yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, puan cetvelinin ikinci sırasında yer alıyor.

İlk yarıdaki tüm karşılaşmalarını kazanan Fenerbahçe Öznur Kablo ise lider durumda bulunuyor.

İki takım arasında ligin ilk haftasında oynanan derbiyi sarı-lacivertli ekip, 64-61 kazanmıştı.

HANGİ KANALDA?

Zorlu müsabaka Tivibu Spor kanalından naklen yayınlanacak. Tivibu Spor Şifresiz 4A, Tivibu 77, Web , Fil Box 79, numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.