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Galatasaray – Fenerbahçe kadınlar basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kadınlar Basketbol Süper Lig'inin 16. haftasında oynanması planlanan Galatasaray - Fenerbahçe maçının tarihi yeniden planlandı. Peki Galatasaray – Fenerbahçe kadınlar basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Galatasaray – Fenerbahçe kadınlar basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kadınlar Basketbol Süper Lig'inin 16. haftasındaki Galatasaray - Fenerbahçe maçı ertelenmişti. Bu heyecan dolu maç sporseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Galatasaray – Fenerbahçe kadınlar basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

GALATASARAY – FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray – Fenerbahçe kadınlar basketbol maçı 23 Şubat 2022 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka İstanbul'da, Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.

GALATASARAY – FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray – Fenerbahçe kadınlar basketbol maçı Tivibu Spor kanalında yayınlanacak. Basketbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Tivibu Spor, Tivibu 77, Fil Box 79 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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