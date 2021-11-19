2022 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında lige verilen Milli aranın tamamlanmasıyla birlikte gözler yeniden Süper Lig'deki müsabakalara çevrildi. Bu kapsamda ligin 13. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Bu zorlu karşılaşmayı takip etmek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman? Derbi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? DERBİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Fenerbahçe maçı 21 Kasım 2021 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. İki takımın da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacağı bu zorlu müsabaka İstanbul'da, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak.

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Fenerbahçe maçı Bein Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİ KİM?

Galatasaray - Fenerbahçe maçını hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Erkan Özdamar görev alacak.