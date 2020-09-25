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Galatasaray - Fenerbahçe maçını şifresiz veren kanallar

Süper Lig'in 3. haftasında oldukça önemli bir maç taraftarları bekliyor. Sezonun ilk Galatasaray - Fenerbahçe derbisi Pazar akşamı beIN SPORTS ekranlarında olacak. Karşılaşmayı şifresiz yayınlayacak yabancı kanallar ise merak konusu. İşte detaylar...

Galatasaray - Fenerbahçe maçını şifresiz veren kanallar

.Süper Lig'de sezonun ilk Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 3. hafta oynanacak. Bu sezon iki takımda şampiyonluk için oldukça iddialı gözükürken Galatasaray, çıktık 4 resmi maçta 4 galibiyet aldı. Fenerbahçe ise lige Çaykur Rizespor, deplasmanında galibiyetle başlarken 2. hafta oynanan Hatayspor maçını kazanamayarak taraftarını üzdü. Derbide spor basını tarafından favori gözüken taraf Galatasaray olsa da, Fenerbahçe, yeni hocası Erol Bulut ile galibiyet almakta ısrarcı olacak. 

Karşılaşma, Pazar günü saat 19.00'da beIN SPORTS ekranlarından naklen yayınlanacak. Digitürk üyeliği bulunmayan kullanıcılar, 'Galatasaray - Fenerbahçe maçını şifresiz veren kanallar' konusunu araştırıyor. İşte detaylar...

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR

Sezonun ilk derbisi Süper Lig'in yayıncı kuruluşu beIN SPORTS tarafından Pazar günü saat 19.00'da izlenebilecek. Karşılaşmayı şifresiz vermesi beklenen yabancı kanallar ise şöyle:

AZ TV, İdman TV, CBC Sports ve Galatasaray'ın tüm maçlarını yayınlayacağını açıklayan WinSport TV. 

Zorlu mücadeleyi şifresiz yayınlayacak kanalların netleşmesi halinde haberimiz güncellenecektir.

CBC Sports ve Win Sports nasıl izlenir? Frekans bilgileriCBC Sports ve Win Sports nasıl izlenir? Frekans bilgileri

 

Onur Çelik
Spor Editörü


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