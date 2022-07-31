Galatasaray - Fiorentina hazırlık maçı canlı izle | D Smart Spor canlı yayın izle linki

Galatasaray, Avusturya'daki ikinci etap kamp çalışmalarında İtalyan ekibi Fiorentina ile hazırlık maçında karşılaşıyor. Maçı izlemek isteyenler için Galatasaray - Fiorentina hazırlık maçı canlı izle | D Smart Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

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Galatasaray - Fiorentina hazırlık maçı canlı izle | D Smart Spor canlı yayın izle linki

Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci kez Avusturya'da kamp yapıyor. Sarı kırmızılılar, bu kapsamda İtalyan ekibi Fiorentina ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Maçı izlemek isteyen futbolseverler için Galatasaray - Fiorentina hazırlık maçı canlı izle | D Smart Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

Galatasaray - Fiorentina hazırlık maçı

GALATASARAY - FİORENTİNA HAZIRLIK MAÇI CANLI İZLE | D SMART SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Galatasaray ile Fiorentina arasındaki hazırlık maçı, 31 Temmuz 2022 Pazar (bugün) günü oynanıyor. Avusturya'nın Salzburg eyaletindeki Grödig'de bulunan Untersberg Arena Stadyumu'ndaki mücadele saat 19.00'da başlan maç Smart Spor HD ve Smart Spor kanalından şifreli olarak ekranlara geliyor.

Smart Spor HD, D Smart 77 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Galatasaray: Muslera, Leo Dubois, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Van Aanholt, Berkan, Sergio Oliveira, Emre Akbaba, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu, Seferovic.

Fiorentina: Terracciano, Benassi, Quarta, Igor, Biraghi, Amrabat, Bonaventura, Maleh, Sottil, Gonzalez, Cabral

GALATASARAY - FİORENTİNA HAZIRLIK MAÇI CANLI İZLE | D SMART SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Galatasaray - Fiorentina

Galatasaray - FiorentinaGalatasaray - Fiorentina

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