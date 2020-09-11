Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray, evinde Gaziantep FK ile karşılaşacak. Zorlu mücadelede sezona galibiyet ile başlamak isteyen iki takımda, maçtan galip ayrılmak istiyor. Yeni sezona Marius Sumudica yönetiminde girecek olan Gaziantep FK, iyi bir hazırlık dönemi geçirerek sezon öncesinde hazır bir görüntü verdi. Galatasaray'da kadroda birçok sıkıntı yaşamasına rağmen sezona iyi hazırlandı ve yeni transferleriyle geçen sezon yaşanan problemleri yaşamak istemiyor.

Sezona evinde galibiyetle başlamak isteyen sarı-kırmızılılar, Gaziantep FK karşısında gol ya da goller arayacak. Peki, Galatasaray - Gaziantep FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

GALATASARAY - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in açılış haftasında 4 büyüklerden Galatasaray, evinde Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Karşılaşma 12 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Türk Telekom Arena'da oynanacak mücadeleye, Bahattin Şimşek yönetecek. Şimşek'in yardımcılıklarını ise İbrahim Bozbey ve İlker Takpak üstlenecek. İki takım arasındaki maç, koronavirüs önlemleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.

HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

12 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak olan Galatasaray - Gaziantep FK maçı beIN SPORTS HD 1 kanalından naklen yayınlanacak.