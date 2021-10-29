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Galatasaray - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de 10 hafta geride kalırken heyecan da dozunu giderek artırıyor. Lig'in 11. haftasında Galatasaray evinde Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Bu maçı takip etmek isteyen sporseverler ise internet arama motorlarında Galatasaray - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularına yanıt arıyor. Cevaplara haberimizde yer verdik...

Galatasaray - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye'nin en sevilen spor dalı olan futbolda heyecan Süper Lig karşılaşmaları ile hız kesmeden sürüyor. Bu kapsamda ligin 11. haftasında lider Galatasaray evinde Gaziantep FK'yı konuk edecek. Gülen tarafın kim olacağı merak edilen bu önemli mücadele futbolseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Peki Galatasaray - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevaplar...

GALATASARAY - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Gaziantep FK maçı 31 Ekim 2021 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. İki takımın da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacağı bu zorlu müsabaka İstanbul'da, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak.

GALATASARAY - GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Gaziantep FK maçı Bein Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu maçı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Bu maçı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Serkan Çimen yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Turgut Doman görev alacak.

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