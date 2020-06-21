Süper Lig’in 28. haftasında Galatasaray, sahasında Gaziantep FK ile karşılaşıyor.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Emre Akbaba’nın pası ile ceza sahası içinde topla buluşan Falcao’un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Günay’da kaldı.

(GOL) 17. dakikada Güray Vural’ın sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde bulunan Djilobodji’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

34. dakikada Feghouli’nin ara pasında defansın arkasına sarkan Onyekuru, ceza sahası içi sol tarafında kaleci Günay’ı da geçen topu boş kaleye göndermek isterken Kana-Bıyık son anda çizgiden çıkardı.

(GOL) 36. dakikada Feghouli’nin ara pasında defansın arkasına iyi kaçan Falcao, ceza sahası içinde yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

(GOL) 40. dakikada Seri’nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Belhanda rakiplerinden sıyrılıp yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

(Kırmızı kart) Müsabakanın 55. dakikasında Younes Belhanda'nın geri pasında topu kaptıran Ahmet Çalık’ın Kenan Özer’e ceza yayı içinde yaptığı müdahale sonrasında hakem Alper Ulusoy, pozisyonda Ahmet’i son adam olarak değerlendirdi ve direkt kırmızı kart ile cezalandırdı.Sarı-kırmızılılarda geçtiğimiz hafta da Adem Büyük kırmızı kart görmüştü.

(GOL) Sol kanattan Saracchi'nin ceza sahası içine yaptığı yerden ortaya düzgün bir vuruş yapan Feghouli farkı 2'ye çıkardı: 3-1.

MAÇIN İLK 11'LERİ

Stat: Türk Telekom Stadyumu

Hakemler: Alper Ulusoy xx, İsmail Şencan xx, Mustafa Sönmez xx

Galatasaray: Okan Kocuk xx, Mariano xx, Ahmet Çalık xx, Mario Lemina xx, Marcelo Saracchi xx, Jean Michael Seri xx, Emre Akbaba xx, Sofinae Feghouli xxx, Henry Onyekuru xx, Younes Belhanda xxx, Radamel Falcao xxx

Yedekler: Berk Balaban, Şener Özbayraklı, Selçuk İnan, Martin Linnes, Yunus Akgün, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Jesse Sekidika, Emin Bayram, Taylan Antalyalı

Teknik Direktör: Fatih Terim

Gaziantep FK: Günay Güvenç x, Mehmet Erdem Uğurlu xx, Tosca xx, Papy Djilobodji xxx, Kana-Bıyık xxx, Oğuz Ceylan xx, Jefferson xx, Güray Vural xx, Maxim xx, Kenan Özer xx, Kayode xx,

Yedekler: Haydar Yılmaz, Kubilay Aktaş, Muhammet Demir, Chibsah, Pawel Olkowski, Diarra, Furkan Soyalp, Twumasi, Andre Sousa, Muğdat Çelik

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Goller: Falcao (dk. 36), Belhanda (dk. 40) (Galatasaray), Djilobodji (dk. 17) (Gaziantep FK)

Sarı kart: Mariano, Belhanda (Galatasaray),

Kenan Özer (Gazişehir)

Kırmızı Kart: Ahmet Çalık (Galatasaray)