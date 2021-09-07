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  4. Galatasaray Gedson Fernandes için son teklifini yaptı!

Galatasaray Gedson Fernandes için son teklifini yaptı!

Galatasaray uzun süredir peşinden koştuğu Benfica'nın genç yıldızı Gedson Fernandes için son teklifini de iletti. Sarı kırmızılı ekip bu teklifin ardından Benfica'dan gelecek cevabı beklemeye geçti.

Galatasaray Gedson Fernandes için son teklifini yaptı!

Transfer sezonunun başladığı tarihten beri orta saha için Gedson Fernandes'in peşinden koşan Galatasaray'da artık oyuncu için son teklif iletildi. Sarı kırmızılı ekibin bunun ardından başka bir teklif iletmeyeceği ve beklemeye koyulduğu ifade edildi. Benfica'dan gelecek cevaba göre hareket edecek olan Galatasaray'da olumlu bir dönüş yapılması halinde direkt olarak resmi işlemler yapılarak oyuncuya imza attırılacak.

SON DAKİKAYA KADAR BEKLENECEK

Galatasaray yönetiminin bu transfer için son gün son dakikaya kadar, Benfica'nın vereceği cevabı bekleyeceği aktarıldı. Sarı kırmızılıların Portekiz'den gelecek olası bir müjdeli haber ile transferi yetiştirmek için nasıl bir rota çizeceğini planladığı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Galatasaray Gedson Fernandes için son teklifini yaptı!

BONSERVİS İNADINDAN VAZGEÇİLEBİLİR

Kulübe yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre, Benfica'nın son saatlerde bonservis için sergilediği inatçı tavrının kırılacağını ve transferin gerçekleşme ihtimalinin yükseleceği ifade ediliyor. Fatih Terim'in oyuncuyu fazlasıyla istediği herkes tarafından bilinirken, kadro planlamasını Gedson Fernandes'in transfer ihtimali üzerine yaptığı öğrenildi.

GEDSON FERNANDES'İN KARİYERİ

Benfica'nın çeşitli altyapı takımlarında oynadıktan sonra A takıma yükselen Gedson Fernandes, kiralık olarak önce Tottenham'a ve 1 Şubat 2021'de Galatasaray'a transfer olmuştu. Genç yıldız geçtiğimiz sezon Türkiye ve İngiltere'de çıktığı 20 maçta 1 gol atarken 2 de asist katkısı sağlamıştı.

Galatasaray Gedson Fernandes için son teklifini yaptı!

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