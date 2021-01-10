Galatasaray, Gençlerbirliği Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 18. hafta maçında Galatasaray, Gençlerbirliği ile karşılaştı. maç 6-0 sona erdi. Galatasaray ve Gençlerbirliği mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 18. hafta maçında Galatasaray sahasında Gençlerbirliği ile 09.01.2021 19:00'da karşılaştı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Galatasaray, Gençlerbirliği Maç Sonucu Ne Oldu? Galatasaray - Gençlerbirliği Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Galatasaray, Gençlerbirliği maç sonucu: Galatasaray Gençlerbirliği 6 0 Galatasaray Gençlerbirliği Maçının Özeti İçin Tıklayın Galatasaray, Gençlerbirliği maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

09.01.2021 19:00

Galatasaray Gençlerbirliği Maçının Hakemleri

Halis Özkahya(hakem), Cevdet Kömürcüoğlu(1. Yardımcı Hakem), İbrahim Bozbey(2. Yardımcı Hakem), Emre Malok(dördüncü Hakem), Halil Umut Meler(var), Sarper Barış Saka(avar)

Galatasaray

Galatasaray İlk 11

34. Okan Kocuk, 2. Şener Özbayraklı, 4. Taylan Antalyalı, 10. Younes Belhanda, 15. Ryan Henk Donk, 17. Oğulcan Çağlayan, 20. Emre Akbaba, 23. Emre Taşdemir, 45. Marcos Do Nascımento Teıxeıra, 66. Arda Turan, 90. Mbaye Dıagne

Yedekler

99. Fatih Öztürk, 8. Ryan Guno Babel, 14. Martın Lınnes, 18. Muhammed Kerem Aktürkoğlu, 27. Chrıstıan Nekadıo Luyındama, 36. Marcelo Josemır Saracchı Pıntos, 40. Emin Bayram, 49. Valentıne James Ozornwafor, 77. Jesse Tamunobaraboye Sekıdıka, 80. Ali Yavuz Kol

Teknik Sorumlu

Fatih Terim

Goller

Mbaye Dıagne,1.dk (f), Younes Belhanda,30.dk (f), Younes Belhanda,43.dk (f), Younes Belhanda,45+1.dk (f), Oğulcan Çağlayan,64.dk (f), Ryan Guno Babel,67.dk (p)

Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

Taylan Antalyalı 77.dk, Oğulcan Çağlayan 64.dk, Ryan Henk Donk 80.dk, Younes Belhanda 64.dk, Mbaye Dıagne 77.dk

Oyuna Girenler

Chrıstıan Nekadıo Luyındama 77.dk, Ryan Guno Babel 64.dk, Valentıne James Ozornwafor 80.dk, Muhammed Kerem Aktürkoğlu 64.dk, Jesse Tamunobaraboye Sekıdıka 77.dk

Gençlerbirliği

Gençlerbirliği İlk 11

44. Übeyd Adıyaman, 2. Mattıas Erık Johansson, 4. Arda Kızıldağ, 8. Soner Dikmen, 10. Sefa Yılmaz, 15. Zargo Toure, 21. Danıel Joao Santos Candeıas, 23. Robert Ayrton Pırıs Da Motta Mendoza, 33. Floyd Ama Nıno Ayıte, 39. Pıerre Yves Nıcolas Polomat, 88. Murat Yıldırım

Yedekler

37. Yasin Davuş, 3. Halil İbrahim Pehlivan, 6. Dıego Angelo De Olıveıra, 7. Domınık Grzegorz Furman, 17. İlker Karakaş, 14. Metehan Mert, 19. Rahmetullah Berişbek, 26. Sami Gökhan Altıparmak, 63. Mustafa Hüseyin Seyhan, 77. Mustafa Çeçenoğlu

Teknik Sorumlu

Mustafa Kaplan

Goller

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Kartlar

Sarı Kart Pıerre Yves Nıcolas Polomat 29.dk, Sarı Kart Floyd Ama Nıno Ayıte 25.dk, Sarı Kart Robert Ayrton Pırıs Da Motta Mendoza 69.dk

Oyundan Çıkanlar

Arda Kızıldağ 68.dk, Sefa Yılmaz 68.dk, Danıel Joao Santos Candeıas 46.dk, Floyd Ama Nıno Ayıte 77.dk, Robert Ayrton Pırıs Da Motta Mendoza 80.dk

Oyuna Girenler

Halil İbrahim Pehlivan 68.dk, Sami Gökhan Altıparmak 68.dk, İlker Karakaş 46.dk, Rahmetullah Berişbek 77.dk, Mustafa Hüseyin Seyhan 80.dk

Süper Lig 18. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Beşiktaş 16 11 1 4 37 19 34 18 2 Galatasaray 17 10 3 4 34 14 33 20 3 Fenerbahçe 16 10 2 4 32 21 32 11 4 Gaziantep FK 17 8 7 2 31 19 31 12 5 Alanyaspor 17 9 3 5 28 14 30 14 6 Hatayspor 16 8 3 5 23 20 27 3 7 Trabzonspor 17 7 5 5 19 20 26 -1 8 Antalyaspor 18 6 6 6 19 25 24 -6 9 Konyaspor 16 6 4 6 23 19 22 4 10 Sivasspor 17 5 7 5 19 21 22 -2 11 Fatih Karagümrük 16 5 6 5 25 22 21 3 12 Yeni Malatyaspor 17 5 6 6 21 23 21 -2 13 Çaykur Rizespor 16 5 5 6 21 29 20 -8 14 Göztepe 17 4 7 6 21 20 19 1 15 Başakşehir FK 16 5 4 7 22 27 19 -5 16 Kasımpaşa 16 5 4 7 18 26 19 -8 17 Gençlerbirliği 17 5 4 8 18 31 19 -13 18 Kayserispor 17 4 4 9 11 21 16 -10 19 MKE Ankaragücü 16 4 3 9 19 25 15 -6 20 Denizlispor 16 3 4 9 16 27 13 -11 21 BB Erzurumspor 17 3 4 10 16 30 13 -14

Süper Lig 18. hafta Fikstür sonuçları