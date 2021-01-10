Galatasaray, Gençlerbirliği Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 18. hafta maçında Galatasaray, Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 18. hafta maçında Galatasaray, Gençlerbirliği ile karşılaştı. maç 6-0 sona erdi. Galatasaray ve Gençlerbirliği mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'da 18. hafta maçında Galatasaray sahasında Gençlerbirliği ile 09.01.2021 19:00'da karşılaştı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Galatasaray, Gençlerbirliği Maç Sonucu Ne Oldu?
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Galatasaray, Gençlerbirliği maç sonucu:
|Galatasaray
|Gençlerbirliği
|6
|0
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Galatasaray, Gençlerbirliği maç özeti
STADYUM BİLGİSİ
Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
09.01.2021 19:00
Galatasaray Gençlerbirliği Maçının Hakemleri
Halis Özkahya(hakem), Cevdet Kömürcüoğlu(1. Yardımcı Hakem), İbrahim Bozbey(2. Yardımcı Hakem), Emre Malok(dördüncü Hakem), Halil Umut Meler(var), Sarper Barış Saka(avar)
Galatasaray
Galatasaray İlk 11
34. Okan Kocuk, 2. Şener Özbayraklı, 4. Taylan Antalyalı, 10. Younes Belhanda, 15. Ryan Henk Donk, 17. Oğulcan Çağlayan, 20. Emre Akbaba, 23. Emre Taşdemir, 45. Marcos Do Nascımento Teıxeıra, 66. Arda Turan, 90. Mbaye Dıagne
Yedekler
99. Fatih Öztürk, 8. Ryan Guno Babel, 14. Martın Lınnes, 18. Muhammed Kerem Aktürkoğlu, 27. Chrıstıan Nekadıo Luyındama, 36. Marcelo Josemır Saracchı Pıntos, 40. Emin Bayram, 49. Valentıne James Ozornwafor, 77. Jesse Tamunobaraboye Sekıdıka, 80. Ali Yavuz Kol
Teknik Sorumlu
Goller
Mbaye Dıagne,1.dk (f), Younes Belhanda,30.dk (f), Younes Belhanda,43.dk (f), Younes Belhanda,45+1.dk (f), Oğulcan Çağlayan,64.dk (f), Ryan Guno Babel,67.dk (p)
Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
Taylan Antalyalı 77.dk, Oğulcan Çağlayan 64.dk, Ryan Henk Donk 80.dk, Younes Belhanda 64.dk, Mbaye Dıagne 77.dk
Oyuna Girenler
Chrıstıan Nekadıo Luyındama 77.dk, Ryan Guno Babel 64.dk, Valentıne James Ozornwafor 80.dk, Muhammed Kerem Aktürkoğlu 64.dk, Jesse Tamunobaraboye Sekıdıka 77.dk
Gençlerbirliği İlk 11
44. Übeyd Adıyaman, 2. Mattıas Erık Johansson, 4. Arda Kızıldağ, 8. Soner Dikmen, 10. Sefa Yılmaz, 15. Zargo Toure, 21. Danıel Joao Santos Candeıas, 23. Robert Ayrton Pırıs Da Motta Mendoza, 33. Floyd Ama Nıno Ayıte, 39. Pıerre Yves Nıcolas Polomat, 88. Murat Yıldırım
Yedekler
37. Yasin Davuş, 3. Halil İbrahim Pehlivan, 6. Dıego Angelo De Olıveıra, 7. Domınık Grzegorz Furman, 17. İlker Karakaş, 14. Metehan Mert, 19. Rahmetullah Berişbek, 26. Sami Gökhan Altıparmak, 63. Mustafa Hüseyin Seyhan, 77. Mustafa Çeçenoğlu
Teknik Sorumlu
Mustafa Kaplan
Goller
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Kartlar
Sarı Kart Pıerre Yves Nıcolas Polomat 29.dk, Sarı Kart Floyd Ama Nıno Ayıte 25.dk, Sarı Kart Robert Ayrton Pırıs Da Motta Mendoza 69.dk
Oyundan Çıkanlar
Arda Kızıldağ 68.dk, Sefa Yılmaz 68.dk, Danıel Joao Santos Candeıas 46.dk, Floyd Ama Nıno Ayıte 77.dk, Robert Ayrton Pırıs Da Motta Mendoza 80.dk
Oyuna Girenler
Halil İbrahim Pehlivan 68.dk, Sami Gökhan Altıparmak 68.dk, İlker Karakaş 46.dk, Rahmetullah Berişbek 77.dk, Mustafa Hüseyin Seyhan 80.dk
Süper Lig 18. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Beşiktaş
|16
|11
|1
|4
|37
|19
|34
|18
|2
|Galatasaray
|17
|10
|3
|4
|34
|14
|33
|20
|3
|Fenerbahçe
|16
|10
|2
|4
|32
|21
|32
|11
|4
|Gaziantep FK
|17
|8
|7
|2
|31
|19
|31
|12
|5
|Alanyaspor
|17
|9
|3
|5
|28
|14
|30
|14
|6
|Hatayspor
|16
|8
|3
|5
|23
|20
|27
|3
|7
|Trabzonspor
|17
|7
|5
|5
|19
|20
|26
|-1
|8
|Antalyaspor
|18
|6
|6
|6
|19
|25
|24
|-6
|9
|Konyaspor
|16
|6
|4
|6
|23
|19
|22
|4
|10
|Sivasspor
|17
|5
|7
|5
|19
|21
|22
|-2
|11
|Fatih Karagümrük
|16
|5
|6
|5
|25
|22
|21
|3
|12
|Yeni Malatyaspor
|17
|5
|6
|6
|21
|23
|21
|-2
|13
|Çaykur Rizespor
|16
|5
|5
|6
|21
|29
|20
|-8
|14
|Göztepe
|17
|4
|7
|6
|21
|20
|19
|1
|15
|Başakşehir FK
|16
|5
|4
|7
|22
|27
|19
|-5
|16
|Kasımpaşa
|16
|5
|4
|7
|18
|26
|19
|-8
|17
|Gençlerbirliği
|17
|5
|4
|8
|18
|31
|19
|-13
|18
|Kayserispor
|17
|4
|4
|9
|11
|21
|16
|-10
|19
|MKE Ankaragücü
|16
|4
|3
|9
|19
|25
|15
|-6
|20
|Denizlispor
|16
|3
|4
|9
|16
|27
|13
|-11
|21
|BB Erzurumspor
|17
|3
|4
|10
|16
|30
|13
|-14
Süper Lig 18. hafta Fikstür sonuçları
|09.01.2021
|Sivasspor
|2-1
|Gaziantep FK
|09.01.2021
|Kayserispor
|1-0
|Yeni Malatyaspor
|09.01.2021
|Göztepe
|0-1
|Antalyaspor
|09.01.2021
|Galatasaray
|6-0
|Gençlerbirliği
|10.01.2021
|Fatih Karagümrük
|Konyaspor
|10.01.2021
|Çaykur Rizespor
|Denizlispor
|10.01.2021
|Hatayspor
|Beşiktaş
|10.01.2021
|MKE Ankaragücü
|Başakşehir FK
|11.01.2021
|BB Erzurumspor
|Fenerbahçe
|11.01.2021
|Alanyaspor
|Kasımpaşa