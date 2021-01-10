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Galatasaray, Gençlerbirliği Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 18. hafta maçında Galatasaray, Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Galatasaray, Gençlerbirliği Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 18. hafta maçında Galatasaray, Gençlerbirliği ile karşılaştı. maç 6-0 sona erdi. Galatasaray ve Gençlerbirliği mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 18. hafta maçında Galatasaray sahasında Gençlerbirliği ile 09.01.2021 19:00'da karşılaştı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Galatasaray, Gençlerbirliği Maç Sonucu Ne Oldu?

Galatasaray - Gençlerbirliği Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

Galatasaray, Gençlerbirliği maç sonucu:

GALATASARAY GENÇLERBİRLİĞİ
Galatasaray Gençlerbirliği
6 0

Galatasaray Gençlerbirliği Maçının Özeti İçin Tıklayın

Galatasaray, Gençlerbirliği maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

09.01.2021 19:00

Galatasaray Gençlerbirliği Maçının Hakemleri

Halis Özkahya(hakem), Cevdet Kömürcüoğlu(1. Yardımcı Hakem), İbrahim Bozbey(2. Yardımcı Hakem), Emre Malok(dördüncü Hakem), Halil Umut Meler(var), Sarper Barış Saka(avar)

GALATASARAYGalatasaray

Galatasaray İlk 11

34. Okan Kocuk, 2. Şener Özbayraklı, 4. Taylan Antalyalı, 10. Younes Belhanda, 15. Ryan Henk Donk, 17. Oğulcan Çağlayan, 20. Emre Akbaba, 23. Emre Taşdemir, 45. Marcos Do Nascımento Teıxeıra, 66. Arda Turan, 90. Mbaye Dıagne

Yedekler

99. Fatih Öztürk, 8. Ryan Guno Babel, 14. Martın Lınnes, 18. Muhammed Kerem Aktürkoğlu, 27. Chrıstıan Nekadıo Luyındama, 36. Marcelo Josemır Saracchı Pıntos, 40. Emin Bayram, 49. Valentıne James Ozornwafor, 77. Jesse Tamunobaraboye Sekıdıka, 80. Ali Yavuz Kol

Teknik Sorumlu

Fatih Terim

Goller

Mbaye Dıagne,1.dk (f), Younes Belhanda,30.dk (f), Younes Belhanda,43.dk (f), Younes Belhanda,45+1.dk (f), Oğulcan Çağlayan,64.dk (f), Ryan Guno Babel,67.dk (p)

Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

Taylan Antalyalı 77.dk, Oğulcan Çağlayan 64.dk, Ryan Henk Donk 80.dk, Younes Belhanda 64.dk, Mbaye Dıagne 77.dk

Oyuna Girenler

Chrıstıan Nekadıo Luyındama 77.dk, Ryan Guno Babel 64.dk, Valentıne James Ozornwafor 80.dk, Muhammed Kerem Aktürkoğlu 64.dk, Jesse Tamunobaraboye Sekıdıka 77.dk

GENÇLERBİRLİĞİGençlerbirliği

Gençlerbirliği İlk 11

44. Übeyd Adıyaman, 2. Mattıas Erık Johansson, 4. Arda Kızıldağ, 8. Soner Dikmen, 10. Sefa Yılmaz, 15. Zargo Toure, 21. Danıel Joao Santos Candeıas, 23. Robert Ayrton Pırıs Da Motta Mendoza, 33. Floyd Ama Nıno Ayıte, 39. Pıerre Yves Nıcolas Polomat, 88. Murat Yıldırım

Yedekler

37. Yasin Davuş, 3. Halil İbrahim Pehlivan, 6. Dıego Angelo De Olıveıra, 7. Domınık Grzegorz Furman, 17. İlker Karakaş, 14. Metehan Mert, 19. Rahmetullah Berişbek, 26. Sami Gökhan Altıparmak, 63. Mustafa Hüseyin Seyhan, 77. Mustafa Çeçenoğlu

Teknik Sorumlu

Mustafa Kaplan

Goller

{awayGoal}

Kartlar

Sarı Kart Pıerre Yves Nıcolas Polomat 29.dk, Sarı Kart Floyd Ama Nıno Ayıte 25.dk, Sarı Kart Robert Ayrton Pırıs Da Motta Mendoza 69.dk

Oyundan Çıkanlar

Arda Kızıldağ 68.dk, Sefa Yılmaz 68.dk, Danıel Joao Santos Candeıas 46.dk, Floyd Ama Nıno Ayıte 77.dk, Robert Ayrton Pırıs Da Motta Mendoza 80.dk

Oyuna Girenler

Halil İbrahim Pehlivan 68.dk, Sami Gökhan Altıparmak 68.dk, İlker Karakaş 46.dk, Rahmetullah Berişbek 77.dk, Mustafa Hüseyin Seyhan 80.dk

Süper Lig 18. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Beşiktaş16111437193418
2Galatasaray17103434143320
3Fenerbahçe16102432213211
4Gaziantep FK1787231193112
5Alanyaspor1793528143014
6Hatayspor168352320273
7Trabzonspor17755192026-1
8Antalyaspor18666192524-6
9Konyaspor166462319224
10Sivasspor17575192122-2
11Fatih Karagümrük165652522213
12Yeni Malatyaspor17566212321-2
13Çaykur Rizespor16556212920-8
14Göztepe174762120191
15Başakşehir FK16547222719-5
16Kasımpaşa16547182619-8
17Gençlerbirliği17548183119-13
18Kayserispor17449112116-10
19MKE Ankaragücü16439192515-6
20Denizlispor16349162713-11
21BB Erzurumspor173410163013-14

Süper Lig 18. hafta Fikstür sonuçları

09.01.2021Sivasspor2-1Gaziantep FK
09.01.2021Kayserispor1-0Yeni Malatyaspor
09.01.2021Göztepe0-1Antalyaspor
09.01.2021Galatasaray6-0Gençlerbirliği
10.01.2021Fatih KaragümrükKonyaspor
10.01.2021Çaykur RizesporDenizlispor
10.01.2021HataysporBeşiktaş
10.01.2021MKE AnkaragücüBaşakşehir FK
11.01.2021BB ErzurumsporFenerbahçe
11.01.2021AlanyasporKasımpaşa
Onur Çelik
Spor Editörü


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