Galatasaray-Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında yarın sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.

Ligde geride kalan 17 haftanın 1'ini bay geçerek 16 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 30 puanla bir maçı fazla Aytemiz Alanyaspor'un averajla gerisinde 5. sırada yer aldı.

Gençlerbirliği ise 16 karşılaşmada, 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi gördü. Haftaya 19 puanla giren kırmızı-siyahlı ekip, averajla 16. sırada yer buldu.

GALATASARAY-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

18. haftada oynanacak olan Galatasaray-Gençlerbirliği mücadelesi, 9 Ocak Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Halis Özkahya yönetecek.

HANGİ KANALDA?

Tüm Süper Lig maçlarında olduğu gibi Galatasaray-Gençlerbirliği maçı da beIN SPORTS ekranlarından naklen izlenebilecek.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gençlerbirliği karşılaşmasında takımının başında görev yapabilecek.

Ligin 13. haftasındaki Fatih Karagümrük müsabakasında kırmızı kart gören Terim'e sonrasındaki ihlalleri gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun verdiği 5 maçlık ceza, daha sonra Tahkim Kurulu tarafından 4 müsabakaya indirildi.

Terim, Süper Lig'deki Göztepe, Trabzonspor, Antalyaspor ve Konyaspor maçlarında yedek kulübesinde yer alamayarak cezasını doldurdu.

GALATASARAY'DA 6 EKSİK

Galatasaray'da 6 futbolcu, çeşitli nedenlerden dolayı Gençlerbirliği'ne karşı mücadele edemeyecek.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları süren Radamel Falcao, Sofiane Feghouli ve Oghenekaro Etebo, sahadaki yerini alamayacak. Yılbaşı gecesi yaşadığı havai fişek kazası nedeniyle tedavisi süren Omar Elabdellaoui de başkent ekibi karşısında takımını yalnız bırakacak.

Emre Kılınç ve Ömer Bayram ise cezaları nedeniyle kırmızı-siyahlı ekibe karşı sahaya çıkamayacak. Emre, ligin 16. haftasındaki Fraport TAV Antalyaspor müsabakasında kırmızı kart görmüş ve 2 maç ceza almıştı. Ömer de İttifak Holding Konyaspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmüştü.