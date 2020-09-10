Galatasaray, Geoffrey Kondogbia ile ilgileniyor!

Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, orta saha transferi için hazırlıklarını sürdürüyor. Son olarak orta sahaya Etebo'yu transfer eden sarı-kırmızılılar, bir orta saha transfer için çalışmalarını sürdürüyor.

Skorer'in derlediği habere göre, Valencia forması giyen Geoffrey Kondogbia ile anlaşan Galatasaray oyuncunun kulübü ile görüşmelerine devam ediyor. Fransız futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmayı düşünen sarı-kırmızılılar, Valencia ile olan görüşmeleri sıklaştırdı.

Piyasa değeri 22.5 milyon Euro olan Kondogbia için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinin yapıldığı iddia edildi.

Haberde Kondogbia ile PSG'nin de yakından ilgilendiği aktarıldı. Galatasaray ve PSG, Kondogbia için Valencia ile görüşmelerini sürdürüyor.

Geçtiğimiz sezon Valencia ile 34 maça çıkan Kondogbia bu maçlarda 2 gol attı ve 1 asist yaptı.