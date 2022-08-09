Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 2. Hafta maçlarıyla başlayacak. Bu kapsamda Galatasaray ile Giresunspor arasında oynanacak maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde Galatasaray– Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO SÜPER LİG: GALATASARAY - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig 2022- 2023 sezonunun 2.haftasındaki Galatasaray- Giresunspor maçı 13 Ağustos 2022 Cumartesi günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 21.45'de başlayacak.

Maçı yönetecek hakemler açıklandığı anda haberimize eklenecektir.

Zorlu mücadele BeIN Sports HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.