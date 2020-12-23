Galatasaray, Göztepe Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 13. hafta maçında Galatasaray, Göztepe ile karşılaştı. maç 3-1 sona erdi. Galatasaray ve Göztepe taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 13. hafta maçında Galatasaray sahasında Göztepe ile 22.12.2020 19:00'da karşılaştı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Galatasaray, Göztepe maçı kaç kaç bitti? Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Galatasaray, Göztepe maç sonucu: Galatasaray Göztepe 3 1 Galatasaray Göztepe Maçının Özeti İçin Tıklayın Galatasaray, Göztepe maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

22.12.2020 19:00

Galatasaray Göztepe Maçının Hakemleri

Mete Kalkavan(hakem), Kerem Ersoy(1. Yardımcı Hakem), Samet Çavuş(2. Yardımcı Hakem), Yasin Kol(dördüncü Hakem), Cüneyt Çakır(var), Kemal Yılmaz(avar)

Galatasaray

Galatasaray İlk 11

34. Okan Kocuk, 3. Omar Elabdellaouı, 4. Taylan Antalyalı, 10. Younes Belhanda, 15. Ryan Henk Donk, 27. Chrıstıan Nekadıo Luyındama, 36. Marcelo Josemır Saracchı Pıntos, 54. Emre Kılınç, 66. Arda Turan, 89. Sofıane Feghoulı, 90. Mbaye Dıagne

Yedekler

56. Kerem Yusuf Ersunar, 2. Şener Özbayraklı, 14. Martın Lınnes, 17. Oğulcan Çağlayan, 19. Ömer Bayram, 20. Emre Akbaba, 40. Emin Bayram, 63. Bartuğ Elmaz, 77. Jesse Tamunobaraboye Sekıdıka, 80. Ali Yavuz Kol

Teknik Sorumlu

Goller

Emre Kılınç,4.dk (f), Arda Turan,12.dk (f), Sofıane Feghoulı,62.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Omar Elabdellaouı 58.dk

Oyundan Çıkanlar

Arda Turan 83.dk, Emre Kılınç 90+2.dk, Younes Belhanda 90+2.dk, Sofıane Feghoulı 83.dk, Mbaye Dıagne 67.dk

Oyuna Girenler

Ömer Bayram 83.dk, Bartuğ Elmaz 90+2.dk, Emin Bayram 90+2.dk, Emre Akbaba 83.dk, Oğulcan Çağlayan 67.dk

Göztepe

Göztepe İlk 11

16. Balazs Attıla Megyerı, 20. Lamine Gassama, 3. Marko Mıhojevıc, 33. Atınç Nukan, 41. Berkan Emir, 8. Soner Aydoğdu, 30. Yalçın Kayan, 60. Obınna Emmanuel Nwobodo, 7. Halil Akbunar, 11. Zlatko Trıpıc, 9. Pape Cherıf Ndıaye

Yedekler

13. Arda Özçimen, 4. Chrıstıan Chagas Tarouco, 68. Dzenan Burekovıc, 90. Efe Binici, 66. Burak Süleyman, 99. Stefano Napoleonı, 10. Jose Marcıo Da Costa, 27. Yılmaz Basravi, 53. Tolga Topaloğlu, 23. Tibet Öniz

Teknik Sorumlu

Goller

Soner Aydoğdu,14.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Obınna Emmanuel Nwobodo 84.dk

Oyundan Çıkanlar

Yalçın Kayan 67.dk, Zlatko Trıpıc 46.dk, Marko Mıhojevıc 83.dk

Oyuna Girenler

Jose Marcıo Da Costa 67.dk, Stefano Napoleonı 46.dk, Burak Süleyman 83.dk

Süper Lig 13. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Alanyaspor 13 8 2 3 22 8 26 14 2 Galatasaray 13 8 2 3 23 10 26 13 3 Fenerbahçe 13 7 2 4 23 19 23 4 4 Beşiktaş 12 7 1 4 25 19 22 6 5 Gaziantep FK 12 5 6 1 20 15 21 5 6 Hatayspor 13 6 3 4 14 16 21 -2 7 Fatih Karagümrük 13 5 5 3 22 16 20 6 8 Trabzonspor 14 5 5 4 16 17 20 -1 9 Yeni Malatyaspor 12 5 4 3 16 13 19 3 10 Göztepe 14 4 6 4 20 17 18 3 11 Kasımpaşa 13 5 3 5 16 17 18 -1 12 Antalyaspor 13 4 5 4 14 16 17 -2 13 Konyaspor 12 4 3 5 15 12 15 3 14 Başakşehir FK 12 4 3 5 18 18 15 0 15 Çaykur Rizespor 12 4 3 5 17 20 15 -3 16 Sivasspor 12 3 5 4 10 12 14 -2 17 Gençlerbirliği 12 3 3 6 10 18 12 -8 18 Kayserispor 12 2 4 6 6 14 10 -8 19 MKE Ankaragücü 12 2 3 7 14 20 9 -6 20 Denizlispor 12 2 3 7 11 21 9 -10 21 BB Erzurumspor 13 2 3 8 11 25 9 -14

Süper Lig 13. hafta Fikstür sonuçları