Galatasaray, Göztepe Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 13. hafta maçında Galatasaray, Göztepe ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 13. hafta maçında Galatasaray, Göztepe ile karşılaştı. maç 3-1 sona erdi. Galatasaray ve Göztepe taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
Süper Lig'da 13. hafta maçında Galatasaray sahasında Göztepe ile 22.12.2020 19:00'da karşılaştı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
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Galatasaray, Göztepe maç sonucu:
|Galatasaray
|Göztepe
|3
|1
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Galatasaray, Göztepe maç özeti detaylı
STADYUM BİLGİSİ
Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
22.12.2020 19:00
Galatasaray Göztepe Maçının Hakemleri
Mete Kalkavan(hakem), Kerem Ersoy(1. Yardımcı Hakem), Samet Çavuş(2. Yardımcı Hakem), Yasin Kol(dördüncü Hakem), Cüneyt Çakır(var), Kemal Yılmaz(avar)
Galatasaray
Galatasaray İlk 11
34. Okan Kocuk, 3. Omar Elabdellaouı, 4. Taylan Antalyalı, 10. Younes Belhanda, 15. Ryan Henk Donk, 27. Chrıstıan Nekadıo Luyındama, 36. Marcelo Josemır Saracchı Pıntos, 54. Emre Kılınç, 66. Arda Turan, 89. Sofıane Feghoulı, 90. Mbaye Dıagne
Yedekler
56. Kerem Yusuf Ersunar, 2. Şener Özbayraklı, 14. Martın Lınnes, 17. Oğulcan Çağlayan, 19. Ömer Bayram, 20. Emre Akbaba, 40. Emin Bayram, 63. Bartuğ Elmaz, 77. Jesse Tamunobaraboye Sekıdıka, 80. Ali Yavuz Kol
Teknik Sorumlu
Goller
Emre Kılınç,4.dk (f), Arda Turan,12.dk (f), Sofıane Feghoulı,62.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Omar Elabdellaouı 58.dk
Oyundan Çıkanlar
Arda Turan 83.dk, Emre Kılınç 90+2.dk, Younes Belhanda 90+2.dk, Sofıane Feghoulı 83.dk, Mbaye Dıagne 67.dk
Oyuna Girenler
Ömer Bayram 83.dk, Bartuğ Elmaz 90+2.dk, Emin Bayram 90+2.dk, Emre Akbaba 83.dk, Oğulcan Çağlayan 67.dk
Göztepe İlk 11
16. Balazs Attıla Megyerı, 20. Lamine Gassama, 3. Marko Mıhojevıc, 33. Atınç Nukan, 41. Berkan Emir, 8. Soner Aydoğdu, 30. Yalçın Kayan, 60. Obınna Emmanuel Nwobodo, 7. Halil Akbunar, 11. Zlatko Trıpıc, 9. Pape Cherıf Ndıaye
Yedekler
13. Arda Özçimen, 4. Chrıstıan Chagas Tarouco, 68. Dzenan Burekovıc, 90. Efe Binici, 66. Burak Süleyman, 99. Stefano Napoleonı, 10. Jose Marcıo Da Costa, 27. Yılmaz Basravi, 53. Tolga Topaloğlu, 23. Tibet Öniz
Teknik Sorumlu
Goller
Soner Aydoğdu,14.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Obınna Emmanuel Nwobodo 84.dk
Oyundan Çıkanlar
Yalçın Kayan 67.dk, Zlatko Trıpıc 46.dk, Marko Mıhojevıc 83.dk
Oyuna Girenler
Jose Marcıo Da Costa 67.dk, Stefano Napoleonı 46.dk, Burak Süleyman 83.dk
Süper Lig 13. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Alanyaspor
|13
|8
|2
|3
|22
|8
|26
|14
|2
|Galatasaray
|13
|8
|2
|3
|23
|10
|26
|13
|3
|Fenerbahçe
|13
|7
|2
|4
|23
|19
|23
|4
|4
|Beşiktaş
|12
|7
|1
|4
|25
|19
|22
|6
|5
|Gaziantep FK
|12
|5
|6
|1
|20
|15
|21
|5
|6
|Hatayspor
|13
|6
|3
|4
|14
|16
|21
|-2
|7
|Fatih Karagümrük
|13
|5
|5
|3
|22
|16
|20
|6
|8
|Trabzonspor
|14
|5
|5
|4
|16
|17
|20
|-1
|9
|Yeni Malatyaspor
|12
|5
|4
|3
|16
|13
|19
|3
|10
|Göztepe
|14
|4
|6
|4
|20
|17
|18
|3
|11
|Kasımpaşa
|13
|5
|3
|5
|16
|17
|18
|-1
|12
|Antalyaspor
|13
|4
|5
|4
|14
|16
|17
|-2
|13
|Konyaspor
|12
|4
|3
|5
|15
|12
|15
|3
|14
|Başakşehir FK
|12
|4
|3
|5
|18
|18
|15
|0
|15
|Çaykur Rizespor
|12
|4
|3
|5
|17
|20
|15
|-3
|16
|Sivasspor
|12
|3
|5
|4
|10
|12
|14
|-2
|17
|Gençlerbirliği
|12
|3
|3
|6
|10
|18
|12
|-8
|18
|Kayserispor
|12
|2
|4
|6
|6
|14
|10
|-8
|19
|MKE Ankaragücü
|12
|2
|3
|7
|14
|20
|9
|-6
|20
|Denizlispor
|12
|2
|3
|7
|11
|21
|9
|-10
|21
|BB Erzurumspor
|13
|2
|3
|8
|11
|25
|9
|-14
Süper Lig 13. hafta Fikstür sonuçları
|18.12.2020
|Fatih Karagümrük
|2-1
|Galatasaray
|19.12.2020
|Gaziantep FK
|3-1
|Fenerbahçe
|19.12.2020
|Yeni Malatyaspor
|2-0
|Kasımpaşa
|19.12.2020
|Göztepe
|0-1
|Hatayspor
|19.12.2020
|Trabzonspor
|2-1
|Çaykur Rizespor
|20.12.2020
|Beşiktaş
|4-0
|BB Erzurumspor
|20.12.2020
|Denizlispor
|1-0
|Alanyaspor
|20.12.2020
|Gençlerbirliği
|1-1
|MKE Ankaragücü
|21.12.2020
|Antalyaspor
|2-0
|Kayserispor
|21.12.2020
|Konyaspor
|0-1
|Sivasspor