Galatasaray - Göztepe maçı kaç kaç bitti? Spor Toto Süper Lig kim kazandı? Spor Toto Süper Ligin 19. haftasında Galatasaray, Göztepe'ye konuk oluyor. Saat 19:00'da başlayan mücadele 0-0 devam ediyor.

A+ A-