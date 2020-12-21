Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında yarın renktaşı Göztepe'yi konuk edecek. Karşılaşmaya dair tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Ligde 12. haftayı bay geçen İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, 12 karşılaşmada 7 galibiyet, 2 beraberlik alırken, 3 müsabakadan da yenilgiyle ayrıldı. Geride kalan bölümde 23 puan toplayan Galatasaray, 13 maç yapan takımlardan lider Aytemiz Alanyaspor'un 3 puan gerisinde, üçüncü Fenerbahçe'nin ise averajla önünde ikinci sırada yer alıyor. İzmir'in sarı-kırmızılı takımı ise 13 mücadelede 4 galibiyet, 6 beraberlik alırken 3 kez de yenildi. Göztepe, elde ettiği 18 puanla haftaya 9. sırada girdi. Peki, Galatasaray-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

GALATASARAY-GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak olan kritik mücadele, 22 Aralık Salı günü Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak. Tüm Süper Lig maçlarında olduğu gibi bu mücadeleyi de beIN SPORTS ekranlarından naklen izleyebilirsiniz.

TAKIMIN BAŞINDA LEVENT ŞAHİN OLACAK

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, takımının başında maça çıkamayacak.

Ligin 13. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile yapılan ve 2-1 kaybedilen maçta doğrudan kırmızı kart gören Terim, tedbiri nedeniyle müsabakada takımını yönetemeyecek.

Tecrübeli teknik adamın yerine yedek kulübesinde yönetim yardımcı antrenörlerden Levent Şahin'de olacak.

SARI-KIRMIZILILARDA 6 EKSİK

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan ve takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Ryan Babel ile Radamel Falcao, Göztepe'ye karşı da oynayamayacak. İsmi açıklanmayan üç futbolcu da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkması nedeniyle izolasyon sürecinde olduğu için görev alamayacak.

Galatasaray'da ligde son oynanan Fatih Karagümrük karşılaşması bittikten sonra kırmızı kart gören Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao da tedbirinden dolayı Göztepe maçında takımını yalnız bırakacak.