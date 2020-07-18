Galatasaray-Göztepe maçından notlar

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 33. haftasında İzmirli renktaşı Göztepe'yi konuk eden Galatasaray, son maçına göre kadroda 3 değişiklikle sahaya çıktı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, geçen hafta MKE Ankaragücü ile oynanan maça ilk 11'de başlayan futbolculardan Martin Linnes, Emin Bayram ve Taylan Antalyalı'yı yedeğe çekti.

Tecrübeli teknik adam, Göztepe karşısında bu futbolcuların yerlerine Mariano Filho, sakatlığı geçen Ryan Donk ile kırmızı kart cezası biten Sofiane Feghouli'yi sahaya sürdü.

İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, karşılaşmaya Okan Kocuk, Mariano Filho, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Jean Michael Seri, Younes Belhanda, Sofiane Feghouli, Emre Akbaba, Ömer Bayram ve Adem Büyük ile başladı.





- Falcao ve Lemina yine yok





Galatasaray'da sakatlıkları nedeniyle tedavilerine devam edilen Radamel Falcao ile Mario Lemina, Göztepe maçının kadrosunda yer almadı.

Sarı-kırmızılı takımda büyük umutlarla transfer edilen Falcao, transferinden sonra oynanan 42. resmi maçın 20'sini sakatlığı nedeniyle kaçırdı.

Mario Lemina ise Galatasaray'a geldiğinden beri sakatlık sebebiyle resmi maçlarda 13. kez takımını yalnız bıraktı.

Bu arada iki takımın futbolcuları maç öncesinde düzenlenen seremoniye üzerinde "Kadına şiddete dur de" mesajının yer aldığı tişörtlerle çıktı.

Kaynak: AA