Galatasaray - Göztepe maçının ardından

Fatih Terim: Selçuk İnan, benim yanımdaki yerini alacaktır

"Falcao'dan fazla faydalanamadık"

"Bu haberleri veren ve verenler kim?"

Ersan Parlatan: Seyir zevki güzel bir maçtı

"Koray Gençerler'den ve VAR hakeminden şikayetçiyiz

Süper Lig'in 33'üncü haftasında Galatasaray, evinde Göztepe'yi 3-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası her iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile birlikte basın toplantısına katılan Selçuk İnan, futbolu bıraktığını açıkladı. Sözlerine Selçuk İnan hakkındaki düşünceleri ile başlayan teknik direktör Fatih Terim, "Büyük camialar, kurumlar değerlerine sahip çıkarak büyürler ve o camiayı belirli bir yere getirirler. Bunlar büyük kulüplerin özellikleridir. Selçuk da o değerlerden birisidir. Galatasaray'da kaptanlık çok önemli bir mevkidir. Ben oynadığım yıllardan biliyorum. Galatasaray kaptanlığını ona verdiğimiz zaman doğru yaptığımızı şimdi görüyorum. Galatasaray'a çok önemli hizmetlerde bulunmuştur, şampiyonluklar yaşamıştır. Hiçbir problemi olmamıştır. Galatasaray'a layık bir kaptan şekliyle de son futbolculuk adına son sözlerini söyledi. Ancak bundan sonra benim yanımdaki yerini alacaktır. Gerek milli takımda gerek Galatasaray'da kaptanlığı vermek bana nasip oldu. Selçuk buna layık bir futbolcuydu. Belki son geldiğimde biraz tatsız geçen bir süre olabilir ama onu tekrardan camiaya kazandırdığımız için çok mutluyum. 9 seneler, 10 seneler, 20 seneler, 30 seneler bunlar bir kulüple kolay geçmiyor. O da Galatasaray'da başladı ve Galatasaray'da bitirdi diyebiliriz. Diğer şekline ben de müsaade etmezdim. O da bundan sonra futbola tekrardan hizmet edecektir. Galatasaray'a büyük faydalar sağlayacaktır. Taraftarımızın da ona sahip çıkması çok önemli. Büyük kulüplerin vefa refleksi çok çok önemlidir. Selçuk'a verdiği hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum. İnşallah Türk futbolu bundan sonra futbolculuğu gibi başarılı bir futbol adamı kazanmış olur. Allah yolunu açık etsin" diye konuştu.

"FALCAO'DAN FAZLA FAYDALANAMADIK"

Radamel Falcao hakkında da açıklamalarda bulunan deneyimli teknik adam, "Oynadığı zaman skoru değiştirebilecek, skora katkı yapabilecek yetenekteki bir oyuncu. Maalesef sakatlıklardan dolayı kendisinden pek fazla faydalanamadık. Şu an için ligimizi hayırlısıyla bitirelim. 1 hafta sonra nerede ve nasıl bitireceğiz. Ondan sonra tüm takımla ilgili bilgileri zaten yönetimimize vereceğiz. Oynamasını çok isterdim. Ayrıca bundan evvelki arkadaşlarımızla nasıl konuştuysak bu konuları, bu sorunları hep beraber oturur, olmaması için tekrar konuşacağız" dedi.

"BU HABERLERİ VEREN VE VERENLER KİM?"

Kulüple adı geçen eski Galatasaraylı futbolcu Arda Turan hakkında ise Terim, "Yine maçtan 1 gün önce yine kamp günü böyle asılsız bir haber. Kulüp tarafından gerekli açıklamalar yapıldı. Ancak merak ettiğim bir konu var; Kulübümüzü bu açıklamaya mecbur bırakan veyahut bu açıklamayı yapmak zorunda bırakan haberleri veren kim? Bana göre esas konu bu. Benim merak ettiğim konu da bu. Ben ettiğim gibi birçok Galatasaraylı da merak etmeli bence. Son zamanlarda dikkat ediyorum, kulübümüz 2-3 günde bir birçok deklarasyon yayınlıyor, yalan haberlerle ilgili. Özellikle dünkü Arda konusu... Üstüne basarak söylüyorum. Bu haberleri veren ve verenler kim? Esas konu bu. Buraya bakmakta fayda var" açıklamasında bulundu.

PARLATAN: HAKEMLERDEN ŞİKAYETÇİYİZ

Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan ise yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Galatasaray'ı tebrik ediyoruz, 3-1 kazandılar. Seyir zevki güzel bir maçtı. Temponun ikinci devre arttığı bir maçtı. Bizim adımıza pozisyonlar yakaladık. Daha önceki maçlarda giremediğimiz pozisyonları yakaladık. Bugün net pozisyonlara girdik. Maalesef bugün hiç konuşmadığımız şeyler bunlar ama bugün gerçekten Koray Gençerler'den ve VAR hakeminden şikayetçiyiz. İptal olan golümüz var. Halil topa oynuyor. Yere basarken temas oluyor. Bu nasıl faul olabilir, kendi kendimize soruyoruz. Bunlar futbolun dışında güzel olmayan şeyler. Böyle kararlar olduğu sürece camia olarak üzülüyoruz. Hakemleri eleştirmeyi dile getirmeyen teknik ekibimiz. Bazen elin, kolun bağlanıyor. Şaşkınlıkla izliyoruz. Bugünkü maçı gölgelememesi lazım. Çok pozisyonlar oldu. Çok git geller oldu. VAR'a gidildi. Net olan kararlar yanlış kararlar verildi. Hakemlerin daha dikkatli olması lazım. Biz oyunumuzdan memnunuz. Biraz şanssızlığımız vardı. Son dakikada Halil'in pozisyonu direkten döndü. 2-2'yi yakalayabilirdik. Skordan üzüntülüyüz. Yapacak bir şey yok. Artık bir maçımız kaldı. Onu da galip gelip sezonu hayırlısıyla bitirmek istiyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Fatih Terim'in açıklamaları

- Ersan Parlatan'ın açıklamaları

Kaynak: DHA