Galatasaray, Göztepe'nin yıldızı Halil Akbunar'ı transfer etmek istiyor

Galatasaray'da gözler başkanlık seçimine çevrilirken mevcut yönetimde bir yandan transfer çalışmalarını sürdürüyor. Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun edindiği bilgilere göre sarı kırmızılı takım, Göztepe'de forma giyen başarılı kanat oyuncusu Halil Akbunar’ı kadrosuna katmak için resmi girişimlere başladı.

SEPİL VE ALBAYRAK GÖRÜŞECEK

Sabuncuoğlu'nun aktardıklarına göre Galatasaray, Göztepe’ye Halil'in bonservis bedelini sordu. Mehmet Sepil ve Abdurrahim Albayrak transfer görüşmesi için bir araya gelecek.

PERFORMANSI İLE YILDIZLAŞTI

Göztepe formasıyla bu sezon 42 maça çıkan Halil Akbunar, 10 gol atıp, 11 asist yaparak takımın attığı 59 golün 41'ine katkıda bulundu. Yıldız futbolcunun kontratı 2022 yılının Haziran ayında sona erecek.

MİLLİ TAKIMDA DA YER ALDI

Öte yandan başarılı futbolcu A Milli Takımın, 30 kişilik Euro 2020 aday kadrosunda yer almış, 26 kişilik nihai kadroda ise kendine yer bulamamıştı.