Galatasaray, grupta ilk mağlubiyetini aldı
Galatasaray, Paris Saint Germain mağlubiyetiyle bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk yenilgisini aldı.
Galatasaray, Paris Saint Germain mağlubiyetiyle bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk yenilgisini aldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Fransız ekibi Paris Saint Germain ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi PSG 1-0 kazanırken, sarı-kırmızılılar gruptaki ilk mağlubiyetini aldı.
İlk maçta deplasmanda Club Brugge ile 1-1 berabere kalan Aslan'ın 1 puanı bulunuyor.
Galatasaray, A Grubu'nun üçüncü maçında 22 Ekim'de İspanyol temsilcisi Real Madrid ile mücadele edecek.
Kaynak: İHA
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