Galatasaray günü çift antrenmanla tamamladı

Galatasaray, 2019-2020 sezonu hazırlıkları kapsamında Avusturya'nın Seefeld kasabasındaki çalışmalarına bugün yaptığı çift antrenmanla devam etti.

Günün ilk antrenmanına core ve aktivasyon çalışmasıyla başlandı. Daha sonra koordinasyon, sürat ve çabukluk çalışması yapıldı. Antrenmanın bir sonraki bölümünde gruplar halinde beşe iki pas oyunu oynandı.

Ana bölümde ise taktiksel grup oyunları gerçekleştirildi. Günün akşamüstü yapılan ikinci çalışmasına dinamik ısınmayla başlandı. Antrenmanın ana bölümünde oyunsal formda 11'e 11 taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Oyuncular, idman sonunda çalışmayı takip eden taraftarlarla toplu bir fotoğraf çektirdi.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın Almanya'nın RasenBallsport Leipzig takımı ile özel maçta karşılaşacak. Avusturya'nın Innsbruck kentinde bulunan Tivoli-Neu Stadı'nda oynanacak mücadele, yerel saatle 18.00'de (TSİ 19.00) başlayacak.

Kaynak: İHA