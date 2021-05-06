Samsunluları kapanma durduramadı: Hıdırellez için gün doğumunda sahile gittilerŞanlıurfa'da bir araçta çeşitli dönemlere ait tarihi eser ele geçirildiSON DAKİKA! Van'da korkutan deprem: 3,8 ile sallandı!Şarkıcı Alişan'dan romantik paylaşım: Hayatımın en doğru kararını verdiğim gün!Kalben'in takipçisinin mesajına verdiği ilginç yanıt olay olduPTT şubelerinde yardım yoğunluğu! Mesafe kuralı hiçe sayıldı, tartışmalar çıktı6 Mayıs 2021 Perşembe TV8 Yayın Akışı |Survivor 2021 yeni bölümüyle TV8'deASUS duyurdu! Zenfone 8 suya dayanıklı olacak6 Mayıs 2021 Perşembe Star TV Yayın Akışı|Akrep yeni bölümüyle Star'daZeytinburnu belediyesi hangi partinin? Zeytinburnu Belediye Başkanı kim?
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. GALATASARAY
  4. Galatasaray haberleri: Serdar Ali Çelikler, Fatih Terim'in istifa edeceği tarihi açıkladı

Galatasaray haberleri: Serdar Ali Çelikler, Fatih Terim'in istifa edeceği tarihi açıkladı

Habertürk yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in 17 Mayıs'ta görevinden istifa edeceğini iddia etti.

Habertürk gazetesi yazarı Serdar Ali Çelikler, Onur Tuğrul’un moderatörlüğündeki “Kontra” programında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in ligin bitiminin ardından istifa edeceği söyledi.

Çelikler, " 16 Mayıs'ta lig bitiyor. Seçimden iki hafta evvel, böylece yönetime mesajı vermiş olacak. Ayrıca yeni gelen yönetimlerin elini rahatlatma kozu bu. " dedi.

ŞAMPİYON OLSA BİLE BIRAKACAK

Terim'in sözleşmesinin 31 Mayıs'ta sona ereceğini de anımsatan Çelikler," Benim duyduğum kadarıyla 17 Mayıs'ta hoca, şampiyon olsa bile bıraktım diyecek. Şampiyon olma ihtimali çok zor ama oldu diyelim, olsa da yapacak. " ifadelerini kullandı. 

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT