Galatasaray haberleri: Serdar Ali Çelikler, Fatih Terim'in istifa edeceği tarihi açıkladı

Habertürk gazetesi yazarı Serdar Ali Çelikler, Onur Tuğrul’un moderatörlüğündeki “Kontra” programında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in ligin bitiminin ardından istifa edeceği söyledi.

Çelikler, " 16 Mayıs'ta lig bitiyor. Seçimden iki hafta evvel, böylece yönetime mesajı vermiş olacak. Ayrıca yeni gelen yönetimlerin elini rahatlatma kozu bu. " dedi.

ŞAMPİYON OLSA BİLE BIRAKACAK

Terim'in sözleşmesinin 31 Mayıs'ta sona ereceğini de anımsatan Çelikler," Benim duyduğum kadarıyla 17 Mayıs'ta hoca, şampiyon olsa bile bıraktım diyecek. Şampiyon olma ihtimali çok zor ama oldu diyelim, olsa da yapacak. " ifadelerini kullandı.