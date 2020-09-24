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Galatasaray - Hajduk Split maçını şifresiz yayınlayan kanallar

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun ikinci maçına çıkıyor. Sarı kırmızılıların evinde Hajduk Split ile oynayacağı maçı, şifresiz veren kanallar haberimizde...

Galatasaray - Hajduk Split maçını şifresiz yayınlayan kanallar

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray, gruplara kalma mücadelesini sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta, Azerbaycan takımı Neftçi Bakü ile oynanan maçı 3-1 kazanan sarı kırmızılılar, bu hafta 3. Ön Eleme turunda Türk Telekom Arena'da Hırvatistan ekibi Hajduk Split'i ağırlayacak. Bu akşam 21.00'de başlayacak mücadele, D-Smart ekranlarında bulunan Spor Smart kanalından naklen yayınlanacak. Ancak Spor Smart kanalını izlemek için D-Smart üyeliğinin bulunması şart. Dolayısıyla maçı şifresiz veren kanalları araştıran taraftarlar,  'Galatasaray - Hajduk Split maçını şifresiz yayınlayan kanallar' şeklinde arama yapıyor. İşte, bu maçı şifresiz veren kanallar...

GALATASARAY - HAJDUK SPLİT MAÇINI ŞİFRESİZ YAYINLAYAN KANALLAR

Geçtiğimiz hafta, Neftçi Bakü maçını şifresiz veren Azerbaycan kanalı CBC Sports, Hajduk Split mücadelesini de şifresiz olarak yayınlayacak. Karşılaşma,  Arena Sport 3, sportdigital ve WinSport TV'den de şifresiz olarak yayınlanacak. 

Misli.com, Galatasaray - Hajduk Split maçını ücretsiz olarak yayınlayacağını duyurdu. 

 

 

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CBC SPORT NASIL İZLENİR?

CBC Sport kanalı, AzerSpace 46° uydusundan yayın yapmakta. Öncelikle uydunuzun AzerSpace 46° uydusu olmak zorunda. Bu şartı sağladıktan sonra CBC Sport'u frekans ayarlarını girerek izleyebilirsiniz.

FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: AzerSpace 46°

Frekans: 11135 H 27500

WİN SPORTS TV NASIL İZLENİR?

Win Sports TV kanalı, Hotbird uydusundan yayın yapmakta. Öncelikle uydunuzun Hotbird uydusu olmak zorunda. Bu şartı sağladıktan sonra Win Sports TV’yi frekans ayarlarını girerek izleyebilirsiniz.

WİN SPORTS FREKANS BİLGİLERİ

Uydu Adı : Türksat 3A
Frekans : 12685
Polarite : V (Dikey)
Sembol : 30000
FEC : 2/3
Kapsama Alanı : Batı
Şifre : Şifresiz

TURU GEÇERSE MUHTEMEL RAKİPLER

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna yükselmesi durumunda Hollanda veya İskoçya takımıyla eşleşecek. Sarı-kırmızılı ekip, 3. eleme turunu geçip play-off turuna kalması halinde Hollanda'nın Williem II takımıyla İskoçya temsilcisi Rangers arasında oynanacak maçın galibiyle karşılaşacak.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

Fatih, Omar, Luyindama, Marcao, Linnes, Donk, Belhanda, Ömer Bayram, Emre, Babel, Diagne

Onur Çelik
Spor Editörü


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