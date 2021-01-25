Galatasaray, Halil İbrahim Dervişoğlu'nu KAP'a bildirdi! Halil İbrahim Dervişoğlu kimdir?

Galatasaray, İngiltere'nin Brentford ekibinde forma giyen genç futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu'nu sezon konuna kadar kiraladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Halil İbrahim Dervişoğlu'nun transferi için Brentford Kulübüne herhangi bir ücret ödenmeyeceği, futbolcunun ise 3 milyon lira sabit ücret alacağı belirtildi.

Ümit Milli Takım'da da forma giyen 21 yaşındaki Halil İbrahim Dervişoğlu, hücum bölgesinde görev yapıyor.

HALİL İBRAHİM DERVİŞOĞLU KİMDİR?

Aslen Trabzonlu olan Halil Dervişoğlu, 8 Aralık 1999'da Hollanda'nın Rotterdam kentinde doğdu. Forvet pozisyonunda forma giyen Halil Dervişoğlu, Sparta Rotterdam altyapısında futbola başladı.

Genç oyuncunun detaylı biyografisi için aşağıdaki habere tıklayınız.

Halil Dervişoğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımda oynuyor? Halil Dervişoğlu, Galatasaray'a transfer oldu mu?