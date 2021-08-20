Galatasaray 2 - 1 Hatayspor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'de ikinci hafta mücadelesinde Galatasaray ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Hatayspor, 3. dakikada Saba Lobjanidze'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Galatasaray, Sofiane Feghouli'nin 30. dakikada attığı golle arayı kapattı. Maçın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı. İkinci yarısının tek golü sarı kırmızılılardan geldi. Luyindama 88. dakikada attığı golle takımı Galatasaray'ı 2-1 öne geçirerek galibiyeti getirdi.

Galatasaray'ı çalıştırdığı son 10 sezonda çıktığı ilk iç saha maçlarını kaybetmeyen Terim, 9. galibiyetini aldı.

Bu sonucun ardından Galatasaray 6 puana yükselirken, Hatayspor ise 1 puanda kaldı.

Galatasaray, gelecek hafta Kasımpaşa'ya konuk olacak. Hatayspor ise sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak.

GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇINDAN DAKİKALAR

3. dakikada konuk takım Hatayspor, öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Kamil Ahmet Çörekçi'nin ceza sahasına gönderdiği topla Lobjanidze altıpas gerisinde buluştu. Sırtı kaleye dönük olan Gürcü futbolcu, iki rakibini oyundan düşürerek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

10. dakikada orta sahada Diagne'nin baskısıyla Falette'den topu kapan Berkan Kutlu, ceza sahasına sokuldu. Fatih Kuruçuk'tan sıyrılarak ceza sahasına giren Berkan, hafif sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Genç futbolcu, şut çekmek yerine arka direkteki Diagne'ye pas atmayı tercih edince Falette araya girerek meşin yuvarlağı kaleci Munir'e kazandırdı.

13. dakikada Boey'in ceza sahası yayının sağından şutunda, kaleci Munir yatarak topun sahibi oldu.

30. dakikada Galatasaray beraberliği sağladı. Soldan ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu, pasını uygun durumdaki Cicaldau'ya aktardı. Rumen futbolcunun penaltı noktası üzerinden vuruşunda, top yan direkten oyun alanına döndü. Ceza sahası içi sağ çaprazda bulunan ve topu önünde bulan Feghouli, bekletmeden yaptığı vuruşla ağları havalandırdı: 1-1.

İkinci yarıya başlarken Hatayspor'da Ruben Ribeiro'nun yerine Onur, Emre Çolak'ın yerine de Adama Traore oyuna girdi.

49. dakikada Galatasaray atağında Kerem ceza yayı önünden kaleyi düşündü top az farkla yandan auta gitti.

56. dakikada hızlı gelişen Hatayspor atağında Saba kendi götürdüğü topla rakip kaleye hareketlendi ceza alanına girmeden vurdu Muslera iki hamlede topu kontrol etti.

58. dakikada sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında Boey'in ceza alanına ortasına arka direkte Diagne vurdu Munir iki hamlede kontrol etti.

65. dakikada Galatasaray'da Aanholt, Berkan ve Cicaldau oyundan çıkarken Ömer, Babel ve Emre Akbaba oyuna girdi.

68. dakikada sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında Kerem'in ceza alanında ortaya çevirdiği topa Diagne'den önce Fatih ayak koyarak topu kornere gönderdi.

70. dakikada sol kanattan hızlı gelişen Hatayspor atağında Saba'nın ceza alanına çevirdiği topa Diouf kafayı vurdu top Muslera'da kaldı.

72. dakikada Galatasaray'ın paslaşarak kullandığı kornerde sol kanattan Ömer'in ceza alanına gönderdiği topu Fatih altıpasın içinden kornere gönderdi.

75. dakikada Hatayspor'da Diouf kenara geldi, Ayoub El Kaabi oyunda.

76. dakikada Galatasaray'da Kerem'in yerine Mostafa Mohammed oyuna girdi.

88. dakikada Ömer'in sol kanattan kullandığı kornerde ceza alanında kafayı vuran Luyindama topu ağlara gönderdi. 2-1