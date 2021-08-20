Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. İkinci hafta mücadelesinde ise Galatasaray ile Hatayspor karşı karşıya gelecek. Bu maçı takip edecek olan taraftarlar ise Galatasaray - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına cevap arıyor. İşte cevaplar...

GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

23 Ağustos 2021 Pazartesi günü oynanacak karşılaşma saat 21.45'de başlayacak. Bu mücadele İstanbul'da Türk Telekom Arena Stadyumu'nda oynanacak.

GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Taraftarların heyecanla takip edeceği bu karşılaşma Beinsports HD 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecekler.

Gaziantep FK - Beşiktaş maçının hakemi Sebahattin Şahin olacak. Şahin'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Mehmet Kısal yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Onur Özütoprak olacak.