Galatasaray - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig'de ilk haftanın sonra ermesinin ardından gözler ikinci hafta maçlarına çevrildi. Bu kapsamda ikinci hafta mücadelesinde Galatasaray ile Hatayspor karşı karşıya gelecek. Bu mücadeleyi izlemek isteyen taraftarlar Galatasaray - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. Cevaplar haberimizde...
Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. İkinci hafta mücadelesinde ise Galatasaray ile Hatayspor karşı karşıya gelecek. Bu maçı takip edecek olan taraftarlar ise Galatasaray - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına cevap arıyor. İşte cevaplar...
GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
23 Ağustos 2021 Pazartesi günü oynanacak karşılaşma saat 21.45'de başlayacak. Bu mücadele İstanbul'da Türk Telekom Arena Stadyumu'nda oynanacak.
GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Taraftarların heyecanla takip edeceği bu karşılaşma Beinsports HD 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecekler.
Gaziantep FK - Beşiktaş maçının hakemi Sebahattin Şahin olacak. Şahin'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Mehmet Kısal yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Onur Özütoprak olacak.