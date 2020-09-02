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Galatasaray - Hatayspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklar devam ediyor. Yeni sezonda şampiyonluk hedefine ulaşmak isteyen Galatasaray, sezon öncesi hazırlık maçlarında, Hatayspor'u ağırlıyor. Peki, Galatasaray - Hatayspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Galatasaray - Hatayspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray, Hatayspor ile bir hazırlık maçı yapacak. Daha önce İstanbulspor ve Ümraniyespor ile hazırlık maçına çıkan Galatasaray, bu sefer TT Arena'da Hatayspor'u ağırlayacak. Önceki iki hazırlık maçını da kazanan sarı-kırmızılılar, bu mücadeleden de galibiyetle ayrılmak istiyor. Yeni sezon için transfer çalışmalarını da sürdüren Galatasaray, henüz orta saha transferinde bir aşama kaydedemedi. Taraftarların merakla ve heyecanla beklediği orta saha transferinin de 11 Eylül öncesine yetiştirilmeye çalışılıyor. Peki, Galatasaray - Hatayspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Türk Telekom Arena'da oynanacak Galatasaray - Hatayspor maçı, 3 Eylül Perşembe günü saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşma, koronavirüs önlemleri nedeniyle seyircisiz oynanacak. Fatih Terim yönetimindeki sarı-kırmızılılar, bu karşılaşma ile bu sezon TT Arena'da ki ilk hazırlık maçına çıkıyor. 

HANGİ KANALDA?

Galatasaray'ın Hatayspor ile oynayacağı hazırlık maçı, 3 Eylül Perşembe günü saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşma D-Smart bünyesinde yayın yapan Spor Smart kanalından naklen yayınlanacak. 

Onur Çelik
Spor Editörü


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