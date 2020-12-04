Süper Lig'de 11. hafta heyecanı sürüyor. Ligde birbirinden zorlu karşılaşmaların futbolseverleri beklediği haftada, tüm maçların detaylı bilgilerine sitemizde yer vermeye çalışıyoruz. Bu hafta oynanacak Galatasaray - Hatayspor maçının tüm detaylarını bu haberimizde verdik. Bu sezon ligde, 10 maça çıkan Galatasaray, topladığı 20 puanla 2. sırada bulunuyor. Hatayspor ise çıktığı 7 maçta 12 puan topladı ve 13. sırada yerini aldı. Galatasaray son hafta oynanan Çaykur Rizespor maçında aldığı 4-0'lık galibiyetle taraftarına güven verdi. Peki, Galatasaray - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek? İşte detaylar...

GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray - Hatayspor mücadelesi oynanacak. Zorlu karşılaşma, 5 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da, Türk Telekom Stadyumu'nda başlayacak. Mücadeleyi Erkan Özdamar yönetecek. Erkan Özdamar'ın yardımcılıklarını ise Kemal Yılmaz ve Abdullah Bora Özkara üstlenecek. Karşılaşma, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.

HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Hatayspor maçı, Süper Lig'in yayıncı kuruluşu beIN SPORTS'tan naklen yayınlanacak. Bu karşılaşmayı 5 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da beIN SPORTS HD 1 kanalından izleyebilirsiniz.

MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ