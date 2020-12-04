Galatasaray - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Hatayspor karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele öncesi iki takım hakkında son bilgileri haberimizde verdik. Peki, Galatasaray - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...
Süper Lig'de 11. hafta heyecanı sürüyor. Ligde birbirinden zorlu karşılaşmaların futbolseverleri beklediği haftada, tüm maçların detaylı bilgilerine sitemizde yer vermeye çalışıyoruz. Bu hafta oynanacak Galatasaray - Hatayspor maçının tüm detaylarını bu haberimizde verdik. Bu sezon ligde, 10 maça çıkan Galatasaray, topladığı 20 puanla 2. sırada bulunuyor. Hatayspor ise çıktığı 7 maçta 12 puan topladı ve 13. sırada yerini aldı. Galatasaray son hafta oynanan Çaykur Rizespor maçında aldığı 4-0'lık galibiyetle taraftarına güven verdi. Peki, Galatasaray - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek? İşte detaylar...
GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray - Hatayspor mücadelesi oynanacak. Zorlu karşılaşma, 5 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da, Türk Telekom Stadyumu'nda başlayacak. Mücadeleyi Erkan Özdamar yönetecek. Erkan Özdamar'ın yardımcılıklarını ise Kemal Yılmaz ve Abdullah Bora Özkara üstlenecek. Karşılaşma, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.
HANGİ KANALDA?
Galatasaray - Hatayspor maçı, Süper Lig'in yayıncı kuruluşu beIN SPORTS'tan naklen yayınlanacak. Bu karşılaşmayı 5 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da beIN SPORTS HD 1 kanalından izleyebilirsiniz.
MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ
- Galatasaray ile Hatayspor, Süper Lig tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek. İki ekip, 2018/19 Türkiye Kupası çeyrek finalinde eşleşmiş ve ev sahibi ekiplerin birer galibiyeti sonucunda turu geçen taraf Galatasaray olmuştu (Galatasaray 2-0 Hatayspor & Hatayspor 4-2 Galatasaray).
- Süper Lig'de oynadığı son beş maçın dördünü kazanan Galatasaray (1B), tek puan kaybını son iç saha karşılaşmasında yaşadı (1-1 vs Kayserispor).
- Bu sezon oynadığı yedi Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Hatayspor (3G 3B), tek mağlubiyetini Ekim 2020'de deplasmanda aldı (0-6 vs Alanyaspor).
- Süper Lig'e o sezon yükselen takımları konuk ettiği son 12 maçın 10'unu kazanan Galatasaray (2B), bu karşılaşmalarda toplam 35 gol sevinci yaşadı.
- Bu sezon Süper Lig'de henüz duran top golü atamayan tek takım Hatayspor. Galatasaray'ın ligde yediği son beş golün dördü ise duran toplar sonucunda geldi (korner x2, frikik ve penaltı).