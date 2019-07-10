Galatasaray, hazırlıklarını sürdürüyor

Galatasaray, 2019-2020 sezonu hazırlıklarına bugün yaptığı çift antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda sabah saatlerinde yapılan günün ilk antrenmanına ısınma hareketleriyle başlandı. Daha sonra gruplar halinde beşe iki pas oyunu gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde ayak tenisi oynandı.

Günün ikinci antrenmanında ise ısınma hareketlerinin ardından 11'e 11 oyunsal formda taktik çalışma yapıldı.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleri ile tamamlandı.

Sarı-kırmızılı takım, yeni sezon hazırlıklarını yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: İHA