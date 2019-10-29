Galatasaray HDI Sigorta - Eczacıbaşı VitrA: 1-3
GALATASARAY HDI SİGORTA: Aslı, Güldeniz, Vasilantonaki, Belien, Çağla, Rykhliuk, Gizem (L), Cansu, Elifsu, Beren, Nilay, Derya
SALON: TVF Burhan Felek
HAKEMLER: İlhami Şenyurt, Mehmet Gül
GALATASARAY HDI SİGORTA: Aslı, Güldeniz, Vasilantonaki, Belien, Çağla, Rykhliuk, Gizem (L), Cansu, Elifsu, Beren, Nilay, Derya
ECZACIBAŞI VİTRA: Kim, Beyza, Gamze, Natalia, Ergül, Boskovic, Simge (L), Buse, Yasemin, Hande, Lloyd
SETLER: 18-25, 12-25, 25-20, 21-25
SÜRE: 104 dakika (28, 21, 28, 27)
Vestel Venus Sultanlar Ligi 5'inci hafta karşılaşmasında Galatasaray HDI Sigorta'ya konuk olan Eczacıbaşı VitrA, karşılaşmadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
(FOTOĞRAFLI)
Kaynak: DHA
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