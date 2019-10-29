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  3. Galatasaray HDI Sigorta - Eczacıbaşı VitrA: 1-3

Galatasaray HDI Sigorta - Eczacıbaşı VitrA: 1-3

GALATASARAY HDI SİGORTA: Aslı, Güldeniz, Vasilantonaki, Belien, Çağla, Rykhliuk, Gizem (L), Cansu, Elifsu, Beren, Nilay, Derya

Galatasaray HDI Sigorta - Eczacıbaşı VitrA: 1-3

SALON: TVF Burhan Felek

HAKEMLER: İlhami Şenyurt, Mehmet Gül

GALATASARAY HDI SİGORTA: Aslı, Güldeniz, Vasilantonaki, Belien, Çağla, Rykhliuk, Gizem (L), Cansu, Elifsu, Beren, Nilay, Derya

ECZACIBAŞI VİTRA: Kim, Beyza, Gamze, Natalia, Ergül, Boskovic, Simge (L), Buse, Yasemin, Hande, Lloyd

SETLER: 18-25, 12-25, 25-20, 21-25

SÜRE: 104 dakika (28, 21, 28, 27)

Vestel Venus Sultanlar Ligi 5'inci hafta karşılaşmasında Galatasaray HDI Sigorta'ya konuk olan Eczacıbaşı VitrA, karşılaşmadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA

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