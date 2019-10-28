Galatasaray HDI Sigorta, Eczacıbaşı VitrA’yı konuk edecek

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 5'inci hafta karşılaşmaları yarın oynanacak mücadelelerle başlayacak.

Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe Opet'i 3-1 mağlup ederek derbinin galibi olan Galatasaray HDI Sigorta, yarın Eczacıbaşı VitrA'yı konuk edecek. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak olan karşılaşma saat 15.00'da başlayacak.

Sarı kırmızılı ekip derbiyle birlikte ligdeki 4'üncü galibiyetini alırken, Eczacıbaşı VitrA ise geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ı 3-0 mağlup ederek lige yenilgisiz devam ediyor.

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Kaynak: DHA